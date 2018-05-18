Парубий призвал украинцев в полдень почтить молчанием жертв депортации

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал украинцев в полдень 18 мая почтить минутой молчания жертв депортации. В парламенте в 12:00 тоже помолчат.

Парубий призвал украинцев в 12:00 присоединиться к всеукраинской минуте молчания для почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в 1944 году, пишет УП.

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Сегодня все наши соотечественники и друзья во всем мире отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и день памяти жертв депортации из Крыма в 1944 году. Мы в парламенте тоже в 12 часов почтим минутой молчания всех депортированных,

– отметил Парубий.

Он также обратился к крымским татарам и добавил, что украинцы помнят о них, и совсем скоро Крым вернется в состав Украины

"Дорогие наши соотечественники, дорогие жители Крыма, мы помним о вас, мы освободим Крым и вернем вам свободную и счастливую жизнь на Родине".

Напомним, 18 мая в Украине чествуют память жертв депортации крымских татар в 1944 году.