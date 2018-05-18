Парубій закликав українців опівдні вшанувати мовчанням жертв депортації

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій закликав українців опівдні 18 травня вшанувати хвилиною мовчання жертв депортації. У парламенті о 12 годині теж помовчать.

Парубій закликав українців о 12:00 долучитися до всеукраїнської хвилини мовчання для вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у 1944 році, пише УП.

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Сьогодні всі наші співвітчизники й друзі у всьому світі відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та день пам’яті жертв депортації з Криму у 1944 році. Ми в парламенті теж о 12-й годині вшануємо хвилиною мовчання усіх депортованих,

– зазначив Парубій.

Він також звернувся до кримських татар та додав, що українці пам'ятають про них, і зовсім скоро Крим повернеться до складу України

"Дорогі наші співвітчизники, дорогі мешканці Криму, ми пам’ятаємо про вас, ми визволимо Крим і повернемо вам вільне та щасливе життя на Батьківщині".

Нагадаємо, 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар у 1944 році.