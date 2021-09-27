Основной причиной такого решения стало выдвижение народного депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс.
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- Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в ЕСПЧ рекомендовал отклонить поданные Украиной кандидатуры на должность судьи.
- Там отметили, что не все они отвечают необходимым критериям, и будут попросить украинское государство подготовить новый список кандидатов.
Что известно о предыдущих кандидатах
Украина 17 мая определилась с тремя кандидатами на должность судьи ЕСПЧ:
- Игнатовский Николай Николаевич;
- Мережко Александр Александрович;
- Нуриджанян Гаянэ Сергеевна.
Этих кандидатов отбирала конкурсная комиссия. Конкурс предусматривал тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.
По результатам собеседования и с учетом результатов комиссия простым большинством голосов определила трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
После этого председатель комиссии сообщил о списке кандидатов президенту, подал его в МИД Украины, который со своей стороны внес в Совет Европы.