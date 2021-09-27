Основной причиной такого решения стало выдвижение народного депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс.

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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в ЕСПЧ рекомендовал отклонить поданные Украиной кандидатуры на должность судьи.

Там отметили, что не все они отвечают необходимым критериям, и будут попросить украинское государство подготовить новый список кандидатов.

Что известно о предыдущих кандидатах

Украина 17 мая определилась с тремя кандидатами на должность судьи ЕСПЧ:

Игнатовский Николай Николаевич;

Мережко Александр Александрович;

Нуриджанян Гаянэ Сергеевна.

Этих кандидатов отбирала конкурсная комиссия. Конкурс предусматривал тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

По результатам собеседования и с учетом результатов комиссия простым большинством голосов определила трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

После этого председатель комиссии сообщил о списке кандидатов президенту, подал его в МИД Украины, который со своей стороны внес в Совет Европы.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 19 февраля подписал указ о проведении конкурса по подбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ.