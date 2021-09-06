Что произошло

В "Опендатабот" рассказали, что четыре года подряд Украина занимала третье место среди стран в ЕСПЧ. Сейчас третье место заняла Польша. В этом году количество обращений против Украины снизилось и составляет 1140 дел (тогда как в том году было 4278 жалоб). Зато количество жалоб на Польшу возросло: за 2021 с ней судилось 1517 граждан.

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Еще в прошлом году Украина была в топе лидеров. За 2020 было рассмотрено 4278 дел, за 2019 — 3050. Перед ней много лет подряд выступает Турция и Россия. Против России в 2021 году было 3020 дел, а в 2020 – 8594. Против Турции – 3568 дел в этом году и 9369 дел в прошлом.

Например, против Германии в этом году было 277 дел, а в прошлом 566, против Швейцарии 99 и 280 соответственно. Меньше всего дел в ЕСПЧ сейчас против Лихтенштейна – только одно в этом году и 6 в прошлом, и в Монако – 2 и 5 дел соответственно.

Большая часть обращений против Украины была исками, связанными с Российской Федерацией. К такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы". По их данным, среди юристов, которые массово направляли жалобы в ЕСПЧ россияне с частной адвокатской компании-партнера Минюста РФ, а также юристы из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Москве,

– говорят в "Опендатабот".

Жалобы РФ не единственная причина судов против Украины. Адвокат Андрей Кристенко рассказал, что главные причины обращений украинцев в ЕСПЧ – это несправедливое судебное разбирательство, бесчеловечное обращение с заключенными, нарушение права на свободу и права на мирное владение имуществом.

Также большое количество дел против Украины могло быть связано с тем, что Украина почти не использует возможности мирного урегулирования конфликтов, хотя после обращения в ЕСПЧ каждому ответчику дается такая возможность.

Государство могло бы активнее использовать процедуру дружественного урегулирования споров с заявителями – предлагать адекватную компенсацию и делать другие уступки заявителям, дела которых очевидно имеют нарушения Конвенции. Правительство могло бы группировать дела по конкретным категориям и решать споры с заявителями дружески, удаляя из реестра Суда большие группы жалоб, но удовлетворяя требования жалобщиков,

– комментирует Андрей Кристенко.

Что это значит для Украины

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, говорит, что в целом Европейский суд по правам человека может быстро или замедленно рассматривать сложные или простые дела, которые поступают в его адрес от стран-участниц Совета Европы. Поэтому статистика может быть лучше или хуже, исходя из сугубо технических моментов.

Долгое время Украина не выплачивала компенсации по решениям ЕСПЧ, что делало хуже ее позиции в рейтинге. Сейчас занимает там высокие позиции потому, что судебная система остается несовершенной. Поскольку процедура обращений в ЕСПЧ предусматривает, что надо пройти все национальные судебные апелляционные и кассационные инстанции, количество обращений в ЕСПЧ может вырасти до конца 2021 года,

– отметил Мартынов.

Василий Федитник, партнер Адвокатского объединения Legal Strategy, пояснил, что "лидерские позиции" Украины в рейтинге государств, против которых чаще всего судятся до Европейского суда по правам человека, прямо указывают на наличие проблем законодательного, организационного и финансового характера в правовой системе нашего государства. Конечно, отдельные основания для обращений в европейскую судебную институцию чрезвычайно сложны в решении и нивелировании.

Так, значительную часть всего массива жалоб, которые подаются украинцами, составляют обращения, касающиеся украино-российского конфликта на Востоке Украины.

Зато уже традиционным (в негативном контексте) для Украины и характеризующим всю системность проблем в правовой сфере является другое ключевое основание обращений в ЕСПЧ со стороны украинских граждан – длительное невыполнение судебных решений,

– говорит Федитник.

Он добавил, что среди других распространенных оснований обращения соотечественников в ЕСПЧ есть совокупность нерешаемых годами глобальных проблем в сфере уголовного судопроизводства (здесь и незаконное содержание под стражей, нарушение права на защиту, пытки и нечеловеческие условия содержания под стражей, чрезмерная длительность рассмотрения уголовных дел и другие подобные проблемы).

То, что Украина покинула тройку лидеров стран, против которых чаще всего судятся в ЕСПЧ, не должно вводить в заблуждение и не свидетельствует об эффективности отечественных реформ в правовой сфере. Во-первых, следует анализировать годовые статистические отчеты (или другие документы, удостоверяющие долговременные тенденции), во-вторых, подобное опережение Украины другим государством (пока Польшей) скорее свидетельствует о негативных тенденциях в пределах общественно правового развития этого государства именно на этом этапе (кризиса и т.п.),

– пояснил эксперт.

И только после обнародования официальных отчетов можно будет сравнить нынешнее количество обращений с прошлогодним и на основании этого делать определенные выводы относительно принятия Украиной эффективных и действенных мер для улучшения положения в правовой сфере.

Федитник отметил, что в ближайшем времени количество жалоб против Украины существенно не уменьшится, ведь обращение в ЕСПЧ для многих украинцев является последним шансом добиться справедливого решения в свою пользу. Повлиять на позицию Украины в таком рейтинге может только само государство, судьи и правоохранители.

Большинство наших судей игнорирует возможность применения позиций ЕСПЧ в своих решениях, при этом часто отказывает сторонам в применении таких позиций, хотя в соответствии с законом обязаны это делать. В скольких судебных решениях можно встретить какие-то общие ссылки на решения ЕСПЧ, при этом сами правовые позиции судом не применяются,

– говорит адвокат.

Он подытожил, что только системное реформирование и совершенствование работы по всем обозначенным проблемным направлениям сможет помочь украинцам находить защиту своих прав в Украине, а не искать справедливости в ЕСПЧ после многолетней борьбы в национальных судах.