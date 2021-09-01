Эту должность Иван Лищина занимал с июня 2016 года. Решение о его увольнении приняли на заседании правительства 1 сентября.

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Правительство уволило заместителя министра юстиции

Правительство уволило Ивана Лищину с должности заместителя Министра юстиции Украины – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека,
– говорится в сообщении.

Причин такого решения не назвали. Однако на своей странице в фейсбуке Иван Лищина объяснил, что увольнение действительно произошло по собственному желанию.

Кадровые решения правительства

Кроме увольнения Лищины, правительство приняло еще несколько кадровых изменений. В частности:

  • назначил Владиславу Магалецкую главой Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Сергея Галицына;
  • временно возложил исполнение обязанностей члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" на Ореста Логунова;
  • согласовал отставку председателя Береговской районной государственной администрации Закарпатской области Игоря Вантюха.

Более того, правительство согласовало назначение:

  • Радиона Киштулинца – председателем Ужгородской райгосадминистрации Закарпатской области;
  • Дмитрия Иванова – заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации.

Что известно об Иване Лищине

  • Родился он в Харькове в 1977 году. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".
  • С 2002 по 2008 годы стажировался в Европейском суде по правам человека.
  • В 2008 – 2010 годах – работал юристом в частных компаниях.
  • В 2011 – 2016 году – старшим юристом, впоследствии руководителем проектов в частных фирмах.
  • До назначения в Минюст представлял интересы украинских граждан в Европейском суде по правам человека.
  • С 2016 года был правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции.