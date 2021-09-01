Цю посаду Іван Ліщина обіймав з червня 2016 року. Рішення про його звільнення ухвалили на засіданні уряду 1 вересня.
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Уряд звільнив заступника міністра юстиції
Уряд звільнив Івана Ліщину з посади заступника Міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини,
– мовиться у повідомленні.
Причин такого рішення не назвали. Проте на своїй сторінці у фейсбук Іван Ліщина пояснив, що звільнення справді відбулось за власним бажанням.
Кадрові рішення уряду
Окрім звільнення Ліщини, уряд ухвалив ще кілька кадрових змін. Зокрема:
- призначив Владиславу Магалецьку головою Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Сергія Галіцина;
- тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" на Ореста Логунова;
- погодив відставку голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області Ігоря Вантюха.
Ба більше, уряд погодив призначення:
- Радіона Кіштулинця – головою Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області;
- Дмитра Іванова – заступником голови Чернігівської облдержадміністрації.
Що відомо про Івана Ліщину
- Народився він у Харкові в 1977 році. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".
- З 2002 по 2008 роки стажувався у Європейському суді з прав людини.
- У 2008 – 2010 роках – працював юристом в приватних компаніях.
- У 2011 – 2016 році – старшим юристом, згодом керівником проєктів у приватних фірмах.
- До призначення в Мін'юст представляв інтереси українських громадян в Європейському суді з прав людини.
- З 2016 року був урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини міністерства юстиції.