Цю посаду Іван Ліщина обіймав з червня 2016 року. Рішення про його звільнення ухвалили на засіданні уряду 1 вересня.

До теми У Мін'юсті пояснили, чим займається довічно засуджена, яку Малюська взяв на роботу

Уряд звільнив заступника міністра юстиції

Уряд звільнив Івана Ліщину з посади заступника Міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини,

– мовиться у повідомленні.

Причин такого рішення не назвали. Проте на своїй сторінці у фейсбук Іван Ліщина пояснив, що звільнення справді відбулось за власним бажанням.

Кадрові рішення уряду

Окрім звільнення Ліщини, уряд ухвалив ще кілька кадрових змін. Зокрема:

призначив Владиславу Магалецьку головою Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Сергія Галіцина;

тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" на Ореста Логунова;

погодив відставку голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області Ігоря Вантюха.

Ба більше, уряд погодив призначення:

Радіона Кіштулинця – головою Ужгородської райдержадміністрації Закарпатської області;

Дмитра Іванова – заступником голови Чернігівської облдержадміністрації.

Що відомо про Івана Ліщину