Засуджена працює з колонії

Жінку взяли на роботу 5 серпня 2021 року на умовах трудового договору. Про це мовиться у відповіді Міністерства юстиції на запит видання.

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До посадових обов'язків жінки належать:

складання звіту про стан виконавської дисципліни та контроль в центральному апараті та в'язницях;

пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи та ув'язненими;

пропозиції щодо покращення умов перебування у в'язницях.

Відомо, що жінка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії, що в Харкові. Там вона і працює в онлайн-режимі. Яку зарплату отримує працівниця невідомо.

Зверніть увагу! Міністр юстиції Денис Малюська казав, що жінка працює нормально: "І роботодавець, і працівник задоволені". У колонії для ув'язненої облаштували робоче місце.