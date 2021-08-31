Засуджена працює з колонії
Жінку взяли на роботу 5 серпня 2021 року на умовах трудового договору. Про це мовиться у відповіді Міністерства юстиції на запит видання.
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До посадових обов'язків жінки належать:
- складання звіту про стан виконавської дисципліни та контроль в центральному апараті та в'язницях;
- пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи та ув'язненими;
- пропозиції щодо покращення умов перебування у в'язницях.
Відомо, що жінка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії, що в Харкові. Там вона і працює в онлайн-режимі. Яку зарплату отримує працівниця невідомо.