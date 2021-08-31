Осужденная работает из колонии

Женщину взяли на работу 5 августа 2021 года на условиях трудового договора. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос издания.

К теме Советницей министра юстиции стала женщина, которую лишили свободы пожизненно

К должностным обязанностям женщины относятся:

составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и контроля в центральном аппарате и тюрьмах;

предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и заключенными;

предложения по улучшению условий пребывания в тюрьмах.

Известно, что женщина отбывает наказание в Качановской исправительной колонии, в Харькове. Там она и работает в онлайн-режиме. Какую зарплату получает работница неизвестно.

Обратите внимание! Министр юстиции Денис Малюська говорил, что женщина работает нормально: "И работодатель, и работник довольны". В колонии для заключенной обустроили рабочее место.