Как отметил нардеп и член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, профильный комитет отклонил весь список кандидатов от России.
Важно ПАСЕ возьмется за нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму
Поэтому, по словам нардепа, на июньской сессии ПАСЕ судья ЕСПЧ от России избран не будет.
В среду (23 июня – 24 канал) комитет будет заседать снова, пророссийское лобби попытается еще раз попробовать провести этот вопрос,
– отметил Гончаренко.
Добавим, что летняя сессия ПАСЕ стартовала 21 июня. Она, как и весенняя сессия, проходит в гибридном формате: онлайн и оффлайн. На повестке дня новой сессии будет резолюция о правах крымских татар в оккупированном Крыму.
Украинская делегация ПАСЕ заявляла об ожиданиях сопротивления со стороны российской делегации и попыток помешать положительному голосованию вопроса о ситуации с крымскими татарами на сессии ПАСЕ.
Что известно о ПАСЕ?
Парламентская ассамблея Совета Европы – это консультационный орган, который состоит из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. Представители ПАСЕ составляют доклады о деятельности европейских стран, политиков, общественных организаций, а также принимают резолюции (решения) для решения различных проблем.