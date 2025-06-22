Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на программу ПАСЕ.

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Зеленский поедет с визитом во Францию

В четверг, 26 июня, президент Зеленский отправится в Страсбург для участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", этот визит только недавно появился в индикативной программе ПАСЕ, однако уже согласован с Офисом президента.

В то же время из-за непредсказуемого хода событий на саммитах НАТО и ЕС все еще сохраняется определенная вероятность отмены визита.

Напомним, 24 – 25 июня в нидерландском городе Гаага состоится саммит НАТО. 21 июня Владимир Зеленский заявил, что он планирует присутствовать на саммите на саммите, однако окончательное решение будет принято накануне. Президент Украины также отметил, что во время визита он не имеет целью встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

В то же время, по словам Зеленского, сейчас команды Украины и США держат связь.

Также известно, что на саммите НАТО в Гааге не планируется проведение заседания Совета Украина – НАТО. По данным Politico, такой шаг станет еще одной уступкой Дональду Трампу со стороны Альянса.