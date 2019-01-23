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      ПАСЕ продает свои принципы за деньги, – Ляшко

      33 Читати новину українською
      Олег Ляшко на сессии ПАСЕ в Страсбурге
      Олег Ляшко на сессии ПАСЕ в Страсбурге

      Ляшко заявил, что в ПАСЕ нам рассказывают о принципах, а сами продают их за деньги.

      Об этом сообщает пресс-служба Радикальной партии, пишет "Информатор".

      Не разменивать принципы на деньги в очередной раз призвал европейцев Олег Ляшко. Политик, который находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ, возмущен тем, что в кулуарах Ассамблеи вновь идут дебаты о возвращении российской делегации в обмен на ежегодные взносы, пока Украина борется за свободу всей Европы.

      "Мы видим, что главный вопрос, который здесь звучит – это возвращение российской делегации в обмен на деньги. То есть, торгуют принципами ради выгоды и отстаивают исключительно собственные интересы. Прагматично, цинично, жестко. Украинцы должны действовать так же – меньше слушать, что говорят по заграницам, и делать то, что выгодно для нашей страны: для восстановления экономики, повышения благосостояния украинских семей, запрета вывоза сырья из Украины и прекращения преобразования Украины в сырьевую колонию. Они рассказывают нам о принципах, а сами считают деньги!" – подчеркнул Ляшко.

      Лидер РПЛ посоветовал европейцам, как закрыть дыру в бюджете Ассамблеи в 60 миллионов евро, не изменяя принципам.

      "Они предлагают закрыть дефицит, вернув Россию. Россию, которая не выполнила никаких резолюций ПАСЕ, которая оккупировала Крым и Донбасс. Пусть сокращают бюджеты, бюрократию, экономят на себе. Кроме того, через полгода Генсек Ягланд уходит на пенсию. Он получит огромный пакет социальных льгот на несколько миллионов евро. Вместо возвращения российской делегации, пусть он откажется от льгот и бонуса в несколько миллионов евро и покажет пример, как залатать дыры в бюджете ПАСЕ. И принципы будут соблюдены, и дефицит уменьшится, и не предадут украинцев, которые сегодня борются за свою и европейскую свободу", – подчеркнул Ляшко.

      Напомним, Ляшко обещает восстановить фермерство, уничтоженное большевиками.

      Теги: Новости политики Радикальна партія ПАСЕ Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
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