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      ПАРЄ продає свої принципи за гроші, – Ляшко

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      Олег Ляшко на сесії ПАРЄ у Страсбурзі
      Олег Ляшко на сесії ПАРЄ у Страсбурзі

      Ляшко заявив, що в ПАРЕ нам розказують про принципи, а самі продають їх за гроші.

      Про це повідомляє прес-служба Радикальної партії, пише "Інформатор".

      Не розмінювати принципи на гроші вкотре закликав європейців Олег Ляшко. Політик, який перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЄ, обурений тим, що у кулуарах Асамблеї знову точаться дебати про повернення російської делегації в обмін на щорічні внески, поки Україна бореться за свободу всієї Європи.

      "Ми бачимо, що головне питання, яке тут звучить – це повернення російської делегації в обмін на гроші. Тобто, торгують принципами заради вигоди і відстоюють виключно власні інтереси. Прагматично, цинічно, жорстко. Українці повинні діяти так само – менше слухати, що кажуть із закордонів, і робити те, що вигідно для нашої країни: для відновлення економіки, підвищення добробуту українських сімей, заборони вивезення сировини з України і припинення перетворення України на сировинну колонію. Вони нам розказують про принципи, а самі рахують гроші!", – наголосив Ляшко.

      Лідер РПЛ порадив європейцям, як закрити дірку у бюджеті Асамблеї у 60 мільйонів євро, не зраджуючи принципів.

      "Вони пропонують закрити дефіцит, повернувши Росію. Росію, яка не виконала жодних резолюцій ПАРЄ, яка окупувала Крим і Донбас. Нехай скорочують бюджети, бюрократію, економлять на собі. Крім того, через півроку Генсек Ягланд іде на пенсію. Він отримає величезний пакет соціальних пільг на кілька мільйонів євро. Замість повернення російської делегації, нехай він відмовиться від пільг та бонусу у кілька мільйонів євро і покаже приклад, як залатати дірки в бюджеті ПАРЄ. І принципи будуть дотримані, і дефіцит зменшиться, і не зрадять українців, які сьогодні боряться за свою і європейську свободу", – підкреслив Ляшко.

      Нагадаємо, Ляшко обіцяє відновити фермерство, знищене більшовиками.

      Теги: Новини політики Олег Ляшко ПАРЄ Радикальна партія
      Джерело: 24 Канал
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