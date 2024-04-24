Как и раньше, ограничения продлятся с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме. Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа.

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Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян значительная. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными,

– сказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Безопасность во время праздника

Руслан Кравченко обратился с просьбой к представителям церквей оперативно и максимально широко проинформировать людей о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

Просим также принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти в ближайшее укрытие. О местах их расположения также должна быть предоставлена необходимая информация,

– подчеркнул начальник Киевской ОГА.

Правоохранители будут следить за общественным порядком и работать в усиленном режиме.

Патриарх Варфоломей призвал праздновать Пасху одной датой

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Пасху нужно праздновать одной датой. Речь идет о совместном праздновании Воскресения Христова христианами восточного и западного обрядов. Он пояснил, что это стремление особенно важно в свете того, что в 2025 году будет 1700 лет от созыва Первого Вселенского Синода в Никее.

В этом же году римо-католики, протестанты, армяне и представители некоторых других церквей по григорианскому календарю отметили Пасху 31 марта. Зато по юлианскому календарю будут праздновать 5 мая.