Як і раніше, обмеження триватимуть з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.

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Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними,

– сказав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Безпека під час свята

Руслан Кравченко звернувся з проханням до представників церков оперативно та максимально широко поінформувати людей про необхідність дотримання всіх безпекових заходів.

Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Про місця їх розташування також має бути надана необхідна інформація,

– наголосив начальник Київської ОВА.

Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі.

Патріарх Варфоломій закликав святкувати Великдень одною датою

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Великдень потрібно святкувати однією датою. Йдеться про спільне відзначення Воскресіння Христового християнами східного і західного обрядів. Він пояснив, що це прагнення є особливо важливим у світлі того, що у 2025 році буде 1700 років від скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.

Цього ж року римо-католики, протестанти, вірмени та представники деяких інших церков за григоріанським календарем відзначили Великдень 31 березня. Натомість за юліанським календарем святкуватимуть 5 травня.