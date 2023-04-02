Благодаря СБУ сейчас происходят исторические события – выкорчевывают корни русского мира из сердца страны. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Подозрение Павлу "Мерседесу" и очищение Лавры – масштабная операция СБУ по уничтожению россети. Именно Служба сейчас обезвреживает тотальную сеть, столько лет работавшую на врага. В своем большинстве это были кгбшники, а затем физлицы в рясах, для которых государственная измена Украины стала профессиональной деятельностью. Россия десятилетиями использовала УПЦ (МП) для создания сетки своей агентуры. СБУ обезвредила эту сетку и продолжает ее зачистку,

– подчеркивает эксперт.

По его мнению, руководитель СБУ Малюк решает проблему, к которой государство не подступало более 30 лет независимости.

Служба производит операцию по уничтожению ФСБшной сети среди церковников. Павел Лебедь, по понятным причинам, оказался в центре этой операции,

– акцентирует Голобуцкий.

Также политолог обратил внимание на поведение Лебедя в ходе следственных действий.

Лебедь вышел к следователям СБУ в шарфе "Луи Витон" с последним "Айфоном" в руках. На руке часы "Патек Филипп" почти за 40 тысяч евро. На допрос приехал на любимом "Мерседесе". Но, на наших глазах, всесильный "Паша Мерседес" превратился в обычного "Паша Браслета",

– резюмирует эксперт.

Напомним ранее, СБУ сообщила о подозрении по двум статьям УКК бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Петру Лебедю). Суд направил его под круглосуточный домашний арест.