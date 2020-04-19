Пасха на войне: как празднуют военные на Донбассе – фото

Пасху в зоне ООС украинские военные встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Украинские воины освятили писанки, куличи и тоже пробуют их и другие лакомства.

Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Смотрите также фото и видео Пасха дома: как украинцы отмечают "карантинную" Пасху

"Христос Воскрес!" – традиционное пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Смотрите фото празднования Пасхи в зоне ООС на Донбассе / фото пресс-центра штаба ООС