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      Пасха на войне: как празднуют военные на Донбассе – фото

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      Пасха 2020 в зоне ООС на Донбассе / Пресс-центр штаба ООС

      Пасху в зоне ООС украинские военные встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Украинские воины освятили писанки, куличи и тоже пробуют их и другие лакомства.

      Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

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      "Христос Воскрес!" – традиционное пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины", – говорится в сообщении.

      Смотрите фото празднования Пасхи в зоне ООС на Донбассе / фото пресс-центра штаба ООС

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Вооруженные силы Украины Религия Операция Объединенных сил Пасха Война на Донбассе
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