Пасха на войне: как празднуют военные на Донбассе – фото
Пасху в зоне ООС украинские военные встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Украинские воины освятили писанки, куличи и тоже пробуют их и другие лакомства.
Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
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"Христос Воскрес!" – традиционное пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины", – говорится в сообщении.
Смотрите фото празднования Пасхи в зоне ООС на Донбассе / фото пресс-центра штаба ООС
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