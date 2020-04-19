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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Великдень на війні: як святкують військові на Донбасі – фото

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      Великдень 2020 в зоні ООС на Донбасі / Пресцентр штабу ООС

      Великдень у зоні ООС українські військові зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях та в місцях несення служби. Українські воїни освятили писанки, паски і теж ласують ними та іншими смаколиками.

      Десятки капеланів разом з віруючими військовослужбовцями вознесли молитву за повернення миру та процвітання країни, за здоров’я і благополуччя усього українського народу, повідомили у пресцентрі штабу Операції Обіденних сил.

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      "Христос Воскрес!" – традиційне Великоднє вітання звучить сьогодні в усіх військових колективах, які у складі Об’єднаних сил виконують завдання з відсічі і стримування російської збройної агресії на сході України", – мовиться у повідомленні.

      Дивіться фото святкування Великодня в зоні ООС на Донбасі / Фото пресцентру штабу ООС

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Окуповані території Збройні сили України Релігія Операція Об'єднаних сил Великдень Війна на Донбасі
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