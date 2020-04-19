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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Великдень вдома: як українці відзначаюсь "карантинну" Паску – фото і відео

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      Як українці святкують Великдень вдома / zak-kor.net

      Великдень – особливий день у році для кожного християнина. Втім цього року в усьому світі його і відзначають по-особливому. В умовах пандемії дотримуються обмежень і українці, які залишилися відзначати свято Воскресіння Христового вдома.

      Не йти до храму, а залишатися вдома українців закликала як влада, так і лідери церков. Останні навіть зробили усе можливе, аби свято було святом навіть в умовах карантину. Зокрема, кожен охочий зміг долучитися до спільного богослужіння у режимі онлайн.

      До слова Як політики святкували Великдень і як привітали українців: відео

      Більшість українців до таких закликів дослухалися, а в соціальних мережах навіть запустили однойменний флешмоб – "ВеликденьВдома". У його межах люди викладають фото і відео з домашнього святкування світлого свята Паски.

      Судячи з усього того, чим українці діляться у соціальних мережах, цьоріч Великдень видався по-справжньому особливим, теплим і домашнім.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Великодній кошик - головний символ світлого свята Пасхи! ⠀ Складали його всі разом!️ Дуже хочеться привити в нашій молодій сім’ї шанувати всі традиції та навчити синочка, як воно має бути️ ⠀ До великих свят ми постійно готуємось разом! Це нас більше об‘єднує і дійсно в такі моменти відбувається якась магія, повітря заповнюється атмосферою любові та злагоди! ⠀ До речі на Пасху ми завжди їздимо в гості до рідних, але цього року #Пасхавдома і ми будемо святкувати в маленькому сімейному колі в себе вдома. ⠀ Всіх щиро вітаємо з прийдешнім світлим святом Воскресіння Христового! Щоб у ваших домівках завжди панував мир, а в серцях - любов!️

      Допис, поширений Маріанна Терентяк (Юрчик) (@mariannochkajur)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      вперше ця корзинка залишиться вдома. а у всьому іншому – все, як завжди: ⠀ на столі – квіти, у великому ліхтарі на вулиці – свічка, що горітиме всю ніч, в хаті гуляє свіжість від вечірніх провітрювань, на підвіконні вабить жовтим вологим розрізом сирна запіканка, а верхівки м’яких пасочок нагадують хмари, які раптом опинилися на скляних тарелях ️ ⠀ моє волосся просякло ароматами ванілі, пряного кардамону, кориці та свіжої м’яти. на пальцях – залишки срібного пилку, яким я присипала великодні яйця кольору ніжної мімози та квітневого неба. а в голові лише одна думка. ці ритуали мене рятують. це скорлупка від яйця, хатинка равлика. нехай крихка, але затишна і домашня. ⠀ завтра буде по-новому. ця корзинка, на жаль, залишиться вдома. та, на щастя, у всьому іншому – все, як завжди

      Допис, поширений • MILA CHERNII • (@miloslava_che)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      «...А между тем благая весть -всегда в разгар триумфа ада,и это только так и есть,и только так всегда и надо! . .... Когда не десять и не сто,а миллион поверят бреду; Когда уже ничто,ничто не намекает на победу,- ударит свет и все сожжёт,и смерть отступится,оскалясь.Вот Пасха.Вот ее сюжет. Христос воскрес. . А вы боялись.» Д.Быков . Христос воскрес!Мира всем и здоровья,пусть закончатся скорее темные дни,и прибудет с нами свет и надежда!️ . . . #пасха#великдень #паска #крашенки #светлойпасхи #happyeaster #happyeaster #пасхальныйдекор #ятаквижу #красотавдеталях #красотавмелочах #христосвоскрес #христосвоскресе #рушник #countrystyleloves #tv_stillife #easterdecor #eastervibes #eastermood #великденьвдома #крашенныеяйца

      Допис, поширений Зинаида Михайловна (@zinaida_and_mama)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      [ Світлої Пасхи ]️ ⠀ Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! ⠀ Наша, цьогорічна, незвична #карантиннаПасха? ⠀ Але найголовніше, що в цей день поруч рідні люди. А все решта - надолужим. ️ ⠀ А, ще, цьогоріч, ми з Нікітосіком, ВПЕРШЕ, розмальовували писанки))) Мені дуже сподобався цей процес))) На 4-му фото є творіння Нікіти - «крапанка» і з гілочками сакури. Це було фантастично весело)))) І я вперше малювала))) По «запросу» Нікіти - Посіпака, ципля і просто мордочка з війками)))) Всім смачненької пасочки! Бережімо традиції - залишаючись вдома!️ ⠀ #христосвоскресе #світлоїпасхи #зісвятом #карантин #самоізоляція #пасха2020 #весна2020 #19квітня #залишайсявдома #stayathome #stayhome #easter #великдень #великденьвдома

      Допис, поширений ?????? ️ (@galina.yaskova)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мої експерименти з природніми барвниками для крашанок продовжуються з року в рік! #мої_експерименти_з_природніми_барвниками : ️ Цибулиння - найкращий барвник! Можна навіть використовувати цибулиння з фіолетової цибулі, але я ще не пробувала, бо навесні вона в дефіциті Куркума Минулого року настоювала ніч відварені яйця у настої куркуми+оцет і вийшов кращий колір. Цього року спробувала зварити у воді з куркумою, то не такий насичений колір вийшов! Червоне вино Новий для мене барвник. Але краще використовувати магазинне, бо у домашньому у мене вийшла ледь рожева крашанка! У вині потрібно зварити яйця, а потім ще трохи настояти. ?Чай «Каркаде» - сірий колір! Цього року пробувала вперше - відварювала яйця разом з чаєм і дала трошки настоятися. Потрібно було ще додати оцет. Я використала сік лимону, бо у час карантину не пасує іти в магазин за одним оцтом Сік буряка+вода+трошки оцту. Пробувала цей медоб минулого року, то ледь рожеві вийшли крашанки. Потрібна більша концентрація соку! Фіолетова капуста Дає гарний голубий колір. Потрібно відварені яйця намочити на ніч у відварі капусти + трошки оцту! Ось і всі мої експерименти! Як каже моя мама: люблю я бавитися на кухні! А ви, як і чим малюєте писанки і крашанки? Писачком не дуже вмію малювати. Треба ще попрактикуватися))) #марафон_пасхального_декору #писанки #крашанки #крашанкиписанки #природнібарвники #скоропасха #пасхавдома #скоровеликдень #великденьвдома #великдень #великдень2020 #easter #easterdecor #happyeaster #фарбуємояйця

      Допис, поширений Юлія Корецька (@julia_koretska_)

      У Дніпрі карантинних обмежень дотримуються навіть пасхальні яйця. Дніпряни "одягнули" писанки у медичні маски. Від справжніх ну майже не відрізнити.

      Писанки з медичними масками: дивіться фото

      Цікаво Полякова, Федишин та Фреймут: як українські зірки відзначають свято Великодня

      Долучилися до флешмобу й політики та зірки. Так, мер Львова Андрій Садовий та комік Сергій Притула поділилися кулінарними здібностями. Мер власними, а шоумен – своєї дружини.

      Поділився фото своїх писанок й автор та виконавець Потап. Схоже, писати і виконувати пісні у нього виходить таки краще, ніж малювати.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #хв

      Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

      Павло Зібров ще раз нагадав своїм прихильникам, що вуса – бренд. Ними прикрашена навіть його великодня писанка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! Бажаємо здоров‘я, миру та злагоди!

      Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Від всієї родини вітаю Вас і рідних зі світлим святом Воскресіння. Незвиклий Великдень : ми з дітками та чоловіком відвідали Богослужіння перед телевізором, дивилися трансляцію з Патріаршого Собору Воскресіння Христового у Києві. І хоча храм був порожнім, як ніколи до цього, відчувалися присутність сотні тисяч християн зі всього світу та особлива сили молитви. З нами Господь. Христос Воскрес!

      Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Христос Воскрес

      Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

      Мер Дніпра Борис Філатов передав вітання своїй підписниці, яка подарувала йому великодню паску і кошик фруктів.

      Цьогорі Великдень співпав з днем народження міністра закордонних справ Дмитро Кулеби. То ж зранку його чекав приємний сюрприз.

      Президент України Володимир Зеленський розповів, як після важкого робочого дня та численних зустрічей вдома хочеться помовчати. Зі слів президента, у цей час людина не просто мовчить, а спілкується з Богом.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Публікації Релігія Карантин в Україні 2020 Великдень Новини України
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