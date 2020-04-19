Великдень вдома: як українці відзначаюсь "карантинну" Паску – фото і відео

Великдень – особливий день у році для кожного християнина. Втім цього року в усьому світі його і відзначають по-особливому. В умовах пандемії дотримуються обмежень і українці, які залишилися відзначати свято Воскресіння Христового вдома.

Не йти до храму, а залишатися вдома українців закликала як влада, так і лідери церков. Останні навіть зробили усе можливе, аби свято було святом навіть в умовах карантину. Зокрема, кожен охочий зміг долучитися до спільного богослужіння у режимі онлайн.

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Більшість українців до таких закликів дослухалися, а в соціальних мережах навіть запустили однойменний флешмоб – "ВеликденьВдома". У його межах люди викладають фото і відео з домашнього святкування світлого свята Паски.

Судячи з усього того, чим українці діляться у соціальних мережах, цьоріч Великдень видався по-справжньому особливим, теплим і домашнім.

У Дніпрі карантинних обмежень дотримуються навіть пасхальні яйця. Дніпряни "одягнули" писанки у медичні маски. Від справжніх ну майже не відрізнити.

Писанки з медичними масками: дивіться фото

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Долучилися до флешмобу й політики та зірки. Так, мер Львова Андрій Садовий та комік Сергій Притула поділилися кулінарними здібностями. Мер власними, а шоумен – своєї дружини.

Поділився фото своїх писанок й автор та виконавець Потап. Схоже, писати і виконувати пісні у нього виходить таки краще, ніж малювати.

Павло Зібров ще раз нагадав своїм прихильникам, що вуса – бренд. Ними прикрашена навіть його великодня писанка.

Мер Дніпра Борис Філатов передав вітання своїй підписниці, яка подарувала йому великодню паску і кошик фруктів.

Цьогорі Великдень співпав з днем народження міністра закордонних справ Дмитро Кулеби. То ж зранку його чекав приємний сюрприз.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як після важкого робочого дня та численних зустрічей вдома хочеться помовчати. Зі слів президента, у цей час людина не просто мовчить, а спілкується з Богом.