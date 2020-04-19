Як політики святкували Великдень і як привітали українців: відео
Цьогорічне свято Воскресіння Христа не схоже на жодне із тих, які відбувалися в історії Незалежної України. Вперше усіх закликали залишитися вдома та не освячувати кошиків у церкві. Як із таким по-справжньому особливим днем привітали українців політики і як святкували його самі – дивіться підбірку.
Майже в усіх привітаннях йшлося про найголовніше у таких надтяжких умовах – здоров'я та злагоду. 24 канал зібрав якомогабільше вітань від депутатів, міністрів, очільників відомств та церков в одному матеріалі.
Дізнайтеся Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції
Із Великоднем одним з перших українців привітав президент Володимир Зеленський. Глава держави відзначив, що Великдень – це перемога життя над смертю і свято радості. Тому в сьогоднішній ситуації також потрібно шукати позитив.
Дивіться привітання із Великоднем від Володимира Зеленського
Митрополит Православної Церкви України Епіфаній у своєму зверненні підкреслив, що саме цей Великдень змусив багатьох переосмислити цінності та глибше усвідомити значення віри в Воскресіння Христа.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль життєствердно заявив, що Україна подолає усі виклики, які зараз стоять на порозі.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав українцям радості й лише хороших новин.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що нині доведеться перервати багаторічні традиції Великодня. Однак, робиться це для великої мети – збереження здоров'я.
Тому в ці складні часи кожному українцю варто запитати у себе: "Чи на часі зараз традиції, через які ми наражаємо на небезпеку інших людей та ставимо під загрозу їхнє здоров'я і навіть життя",
– написав Єрмак.
У родині Порошенків зазначили, що на свято залишилися вдома та вперша в історії не пішли до церкви, як і не встигли висповідатися та причаститися. Однак, усіх українців родина п'ятого президента закликала залишатися вдома та вірити у світле диво Воскресіння.
Будьмо впевнені, все незабаром зміниться на краще, життя повернеться у нормальне русло. Не забуваймо, що зневіра то гріх,
– звернувся Порошенко.
Вірити у диво та сподіватися на краще закликала українців Юлія Тимошенко.
Записав звернення до українців і Юрій Бойко – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя!".
У Міністерстві внутрішніх справ нагадали: не для всіх ніч була святковою і затишною. Захисники продовжували відстоювати нашу Незалежність на Донбасі, а пожежники боролися із нестримною стихією – вогнем лісових пожеж.
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна нагадала про магічних дзвін Великодніх дзвонів, під час якого можна просити у Бога всіх благ.
Для міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Великдень збігся із Днем народженням: тож сьогодні у його родині подвійне свято.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко нагадав, що Великдень – свято перемоги над безнадією, рабством і смертю. Його колега Софія Федина підкреслила, що нині ми маємо чудову можливість відмежуватися від матеріальних нашарувань і на свято подбати про душу.
Редакція 24 каналу приєднується до усіх вітань. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя у родинах, лише позитивних і хороших новин! Залишаймося вдома разом! Христос Воскрес!
Читайте також
-
Випуск новин за 11:00: Великдень у Києві. Падіння кількості смертей в Італіїсьогодні , 11:37
-
Хочеш отримати роботу мрії: конкурс серед випускників усіх медичних університетів Українисьогодні , 09:05
-
Кабмін регулюватиме ціни на соцтовари: які продукти здешевшаютьсьогодні , 08:03
-
У Малайзії під час карантину на вулицях патрулюють "привиди": фото, відеосьогодні , 06:20
-
Із Києво-Печерської лаври знову масово виїхали "швидкі" з хворими: фотосьогодні , 12:46
-
Порушення карантину в Почаївській лаврі: понад 100 вірян впустили всередину храмусьогодні , 12:03