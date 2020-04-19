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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як політики святкували Великдень і як привітали українців: відео

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      Вітання від політиків із Великоднем / колаж 24 каналу

      Цьогорічне свято Воскресіння Христа не схоже на жодне із тих, які відбувалися в історії Незалежної України. Вперше усіх закликали залишитися вдома та не освячувати кошиків у церкві. Як із таким по-справжньому особливим днем привітали українців політики і як святкували його самі – дивіться підбірку.

      Майже в усіх привітаннях йшлося про найголовніше у таких надтяжких умовах – здоров'я та злагоду. 24 канал зібрав якомогабільше вітань від депутатів, міністрів, очільників відомств та церков в одному матеріалі. 

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      Із Великоднем одним з перших українців привітав президент Володимир ЗеленськийГлава держави відзначив, що Великдень – це перемога життя над смертю і свято радості. Тому в сьогоднішній ситуації також потрібно шукати позитив.

      Дивіться привітання із Великоднем від Володимира Зеленського

      Митрополит Православної Церкви України Епіфаній у своєму зверненні підкреслив, що саме цей Великдень змусив багатьох переосмислити цінності та глибше усвідомити значення віри в Воскресіння Христа.

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль життєствердно заявив, що Україна подолає усі виклики, які зараз стоять на порозі.

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав українцям радості й лише хороших новин.

      Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що нині доведеться перервати багаторічні традиції Великодня. Однак, робиться це для великої мети – збереження здоров'я.

      Тому в ці складні часи кожному українцю варто запитати у себе: "Чи на часі зараз традиції, через які ми наражаємо на небезпеку інших людей та ставимо під загрозу їхнє здоров'я і навіть життя",
      – написав Єрмак.

      У родині Порошенків зазначили, що на свято залишилися вдома та вперша в історії не пішли до церкви, як і не встигли висповідатися та причаститися. Однак, усіх українців родина п'ятого президента закликала залишатися вдома та вірити у світле диво Воскресіння.

      Будьмо впевнені, все незабаром зміниться на краще, життя повернеться у нормальне русло. Не забуваймо, що зневіра то гріх,
      – звернувся Порошенко.

       
      Святослав Вакарчук нагадав про тих, хто у цей світлий день здійснює самопожертву і рятує людські життя.
       

      Вірити у диво та сподіватися на краще закликала українців Юлія Тимошенко.

      Записав звернення до українців і Юрій Бойко – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя!". 

      У Міністерстві внутрішніх справ нагадали: не для всіх ніч була святковою і затишною. Захисники продовжували відстоювати нашу Незалежність на Донбасі, а пожежники боролися із нестримною стихією – вогнем лісових пожеж.

      Міністерка соціальної політики Марина Лазебна нагадала про магічних дзвін Великодніх дзвонів, під час якого можна просити у Бога всіх благ.

      Для міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Великдень збігся із Днем народженням: тож сьогодні у його родині подвійне свято.

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко нагадав, що Великдень – свято перемоги над безнадією, рабством і смертю. Його колега Софія Федина підкреслила, що нині ми маємо чудову можливість відмежуватися від матеріальних нашарувань і на свято подбати про душу.

      Редакція 24 каналу приєднується до усіх вітань. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя у родинах, лише позитивних і хороших новин! Залишаймося вдома разом! Христос Воскрес!

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Великдень Софія Федина Юрій Бойко Епіфаній Коронавірус в Україні Релігія Міністерство внутрішніх справ Денис Шмигаль Юлія Тимошенко - новини Дмитро Кулеба – новини Дмитро Разумков Марина Лазебна Олексій Гончаренко Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики
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