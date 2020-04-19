Как украинские политики праздновали Пасху и как поздравили украинцев: видео

Нынешний праздник Воскресения Христа не похож ни на один из тех, которые происходили в истории независимой Украины. Впервые призвали всех остаться дома и не освящать корзины в церкви. Как с таким по-настоящему особенным днем поздравили украинцев политики и как праздновали его сами – смотрите подборку.

Почти во всех поздравлениях речь шла о самом главном в таких сверхтяжелых условиях-здоровье и согласии. 24 канал собрал как можно больше поздравлений от депутатов, министров, руководителей ведомств и церквей в одном материале.

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С Пасхой одним из первых украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Пасха – это победа жизни над смертью и праздник радости. Поэтому в сегодняшней ситуации также нужно искать позитив.

Смотрите поздравление с Пасхой от Владимира Зеленского

Митрополит Православной Церкви Епифаний в своем обращении подчеркнул, что именно эта Пасха заставила многих переосмыслить ценности и глубже осознать значение веры в Воскресение Христа.

Предстоятель УГКЦ Святослав напомнил, что в особых и сложных обстоятельствах единение с Богом нужно, как никогда раньше.

Желаю вам, чтобы Воскресший Христос прошел сквозь все запертые двери нашего отчаяния, страха, испуга, неуверенности и сел с каждым из вас в ваших домах за этим пасхальным завтраком,

– пожелал Предстоятель УГКЦ.

Смотрите пасхальное поздравление от Блаженнейшего Святослава

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жизнеутверждающе заявил, что Украина преодолеет все вызовы, которые сейчас стоят на пороге.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожелал украинцам радости и только хороших новостей.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что сейчас придется прервать многолетние традиции Пасхи. Однако, делается это для большой цели – сохранения здоровья.

Поэтому в эти сложные времена каждому украинцу стоит спросить у себя: "Актуальны ли сейчас традиции, из-за которых мы подвергаем опасности других людей и ставим под угрозу их здоровье и даже жизнь",

– написал Ермак.

В семье Порошенко отметили, что на праздник остались дома и впервые в истории не пошли в церковь, как и не успели исповедаться и причаститься. Однако, всех украинцев семья пятого президента призвала оставаться дома и верить в светлое чудо Воскресения.

Будьте уверены, все скоро изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Не забываем, что уныние то грех,

– обратился Порошенко.

Святослав Вакарчук напомнил о тех, кто в этот светлый день совершает самопожертвование и спасает человеческие жизни.

Верить в чудо и надеяться на лучшее призвала украинцев Юлия Тимошенко.

Записал обращение к украинцам и Юрий Бойко – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь!".

В Министерстве внутренних дел напомнили: не для всех ночь была праздничной и уютной. Защитники продолжали отстаивать нашу Независимость на Донбассе, а пожарные боролись с безудержной стихией – огнем лесных пожаров.

Министр социальной политики Марина Лазебная напомнила о магическом звоне Пасхальных колоколов, во время которого можно просить у Бога всех благ.

Для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Пасха совпала с Днем рождением: поэтому сегодня в его семье двойной праздник.