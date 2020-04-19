Пасха дома: как украинцы отмечают "карантинную" Пасху – фото и видео

Пасха – особый день в году для каждого христианина. Впрочем этом году во всем мире его и отмечают по-особенному. В условиях пандемии придерживаются ограничений и украинцы, которые остались отмечать праздник Воскресения Христова дома.

Не идти в храм, а оставаться дома украинцев призвала как власть, так и лидеры церквей. Последние даже сделали все возможное, чтобы праздник был праздником даже в условиях карантина. В частности, каждый желающий смог приобщиться к общему богослужению в режиме онлайн.

К слову Как политики праздновали Пасху и как поздравили украинцев: видео

Большинство украинцев к таким призывам прислушивались, а в социальных сетях даже запустили одноименный флешмоб – "ВеликденьВдома". В его рамках люди выкладывают фото и видео домашнего празднования светлого праздника Пасхи.

Судя по всему тому, чем украинцы делятся в социальных сетях, в этот год Пасху выдалась по-настоящему особенной, теплой и домашней.

В Днепре карантина придерживаются даже пасхальные яйца. Днепряне "одели" писанки в медицинские маски. От настоящих – ну, почти не отличить.

Писанки с медицинскими масками: смотрите фото

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Присоединились к флешмобу политики и звезды. Так, мэр Львова Андрей Садовый и комик Сергей Притула поделились кулинарными способностями. Мэр собственными, а шоумен – своей жены.

Поделился фото своих писанок автор и исполнитель Потап. Похоже, писать и исполнять песни у него получается лучше, чем рисовать.

Павел Зибров еще раз напомнил своим фанатам, что усы – бренд. Ими украшена даже его пасхальная писанка.

Мэр Днепра Борис Филатов передал поздравление своей подписчице, которая подарила ему пасхальный кулич и корзину фруктов.

Нынешняя Пасху совпала с днем рождения министра иностранных дел Дмитрий Кулебы. Так что утром его ждал приятный сюрприз.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как после тяжелого рабочего дня и многочисленных встреч дома хочется помолчать. По словам президента, в это время человек не просто молчит, а общается с Богом.