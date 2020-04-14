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      Пасха в условиях карантина: как праздновали американцы

      - Читати новину українською
      Великдень у США / picture-alliance

      Американцы отпраздновали Пасху в условиях карантина. Большинство церквей проводили службы в онлайн-режиме. Люди присоединялись и слушали службу, не выходя из собственных домов. Были и исключения – в одном из городков в церковь пришли более 1300 человек.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко. За її словами, такі випадки, коли до церкви продовжують приходити, – не поодинокі.

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      "Немає інформації, що когось арештовували, однак виписували штрафи – до 500 доларів", – зазначила Ворожко. 

      Були й священнослужителі, які проводили служби на вулицях.

      Наприклад, на парковках. Люди могли залишатись у машинах або сидіти поруч та підтримувати вимоги дистанції,
      – сказала кореспондентка.

      Кілька церков Каліфорнії подали до суду на губернатора штату Гевіна Ньюзема за те, що він нібито перевищив свої повноваження, коли заборонив такі зібрання людей. Американці посилаються на Конституцію, де вказано, що у них є право на зібрання, віросповідання. Однак позов подали не лише на губернатора, але й інших високопосадовців штату.

      Карантинні обмеження у США ввели ще 15 березня. Однак не усі одразу дотримувались заборони проводити служби у церквах. Саме тому в американському містечку Сакраменто, де порушили карантинні обмеження, на COVID-19 згодом захворіла 71 людина. Всі – парафіяни церкви.

      Зверніть увагу! Схожа ситуація трапилась і в Україні. У Києво-Печерській лаврі виявили вже понад 90 випадків коронавірусу. Померли від недуги там вже 3 людини. Нагадаємо, що напередодні настоятелі храму закликали людей приходити, причащатися, а не вірити та боятися COVID-19.

      Яка ситуацію з COVID-19 у США? Кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 у США приблизно 583 000 осіб. Померли від недуги майже 24 000 людей. Оскільки в різних штатах Америки хворіти починали у різний час – одночасного піку захворюваності немає. У Вашингтоні та Каліфорнії, до прикладу, зараз кількість випадків COVID-19 значно знижується. Однак у Вірджинії та Меріленді хвороба лише набирає оберти.

      Саме через це американська влада зазначила, що різні штати Америки повертатимуться до звичного життя у різний час. Коли саме – вирішуватиме місцева влада кожного штату. 

      Як у США відсвяткували Великдень: відео

       

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Пасха Новости США
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