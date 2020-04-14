Великдень в умовах карантину: як святкували американці

Американці відсвяткували Великдень в умовах карантину. Більшість церков проводили служби в онлайн-режимі. Люди долучалися та слухали службу, не виходячи з власних домівок. Були й винятки – у одному з містечок до церкви прийшли понад 1300 осіб.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко. За її словами, такі випадки, коли до церкви продовжують приходити, – не поодинокі.

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"Немає інформації, що когось арештовували, однак виписували штрафи – до 500 доларів", – зазначила Ворожко.

Були й священнослужителі, які проводили служби на вулицях.

Наприклад, на парковках. Люди могли залишатись у машинах або сидіти поруч та підтримувати вимоги дистанції,

– сказала кореспондентка.

Кілька церков Каліфорнії подали до суду на губернатора штату Гевіна Ньюзема за те, що він нібито перевищив свої повноваження, коли заборонив такі зібрання людей. Американці посилаються на Конституцію, де вказано, що у них є право на зібрання, віросповідання. Однак позов подали не лише на губернатора, але й інших високопосадовців штату.

Карантинні обмеження у США ввели ще 15 березня. Однак не усі одразу дотримувались заборони проводити служби у церквах. Саме тому в американському містечку Сакраменто, де порушили карантинні обмеження, на COVID-19 згодом захворіла 71 людина. Всі – парафіяни церкви.

Зверніть увагу! Схожа ситуація трапилась і в Україні. У Києво-Печерській лаврі виявили вже понад 90 випадків коронавірусу. Померли від недуги там вже 3 людини. Нагадаємо, що напередодні настоятелі храму закликали людей приходити, причащатися, а не вірити та боятися COVID-19.

Яка ситуацію з COVID-19 у США? Кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 у США приблизно 583 000 осіб. Померли від недуги майже 24 000 людей. Оскільки в різних штатах Америки хворіти починали у різний час – одночасного піку захворюваності немає. У Вашингтоні та Каліфорнії, до прикладу, зараз кількість випадків COVID-19 значно знижується. Однак у Вірджинії та Меріленді хвороба лише набирає оберти.



Саме через це американська влада зазначила, що різні штати Америки повертатимуться до звичного життя у різний час. Коли саме – вирішуватиме місцева влада кожного штату.

Як у США відсвяткували Великдень: відео