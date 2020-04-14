21:17
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Великдень в умовах карантину: як святкували американці

      -
      Великдень у США / picture-alliance

      Американці відсвяткували Великдень в умовах карантину. Більшість церков проводили служби в онлайн-режимі. Люди долучалися та слухали службу, не виходячи з власних домівок. Були й винятки – у одному з містечок до церкви прийшли понад 1300 осіб.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко. За її словами, такі випадки, коли до церкви продовжують приходити, – не поодинокі.

      Читайте також Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень – опитування

      "Немає інформації, що когось арештовували, однак виписували штрафи – до 500 доларів", – зазначила Ворожко. 

      Були й священнослужителі, які проводили служби на вулицях.

      Наприклад, на парковках. Люди могли залишатись у машинах або сидіти поруч та підтримувати вимоги дистанції,
      – сказала кореспондентка.

      Кілька церков Каліфорнії подали до суду на губернатора штату Гевіна Ньюзема за те, що він нібито перевищив свої повноваження, коли заборонив такі зібрання людей. Американці посилаються на Конституцію, де вказано, що у них є право на зібрання, віросповідання. Однак позов подали не лише на губернатора, але й інших високопосадовців штату.

      Карантинні обмеження у США ввели ще 15 березня. Однак не усі одразу дотримувались заборони проводити служби у церквах. Саме тому в американському містечку Сакраменто, де порушили карантинні обмеження, на COVID-19 згодом захворіла 71 людина. Всі – парафіяни церкви.

      Зверніть увагу! Схожа ситуація трапилась і в Україні. У Києво-Печерській лаврі виявили вже понад 90 випадків коронавірусу. Померли від недуги там вже 3 людини. Нагадаємо, що напередодні настоятелі храму закликали людей приходити, причащатися, а не вірити та боятися COVID-19.

      Яка ситуацію з COVID-19 у США? Кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 у США приблизно 583 000 осіб. Померли від недуги майже 24 000 людей. Оскільки в різних штатах Америки хворіти починали у різний час – одночасного піку захворюваності немає. У Вашингтоні та Каліфорнії, до прикладу, зараз кількість випадків COVID-19 значно знижується. Однак у Вірджинії та Меріленді хвороба лише набирає оберти.

      Саме через це американська влада зазначила, що різні штати Америки повертатимуться до звичного життя у різний час. Коли саме – вирішуватиме місцева влада кожного штату. 

      Як у США відсвяткували Великдень: відео

       

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Великдень Новини США
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:51 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людей
      Лікування 20496
      сьогодні , 16:39 Іноземні країни готові висилати за українськими заробітчанами чартери, – Кулеба
      Новини України 5570
      сьогодні , 15:44 Рада підтримала підвищення штрафів за підпал трави: інфографіка
      Новини України 7123
      сьогодні , 20:43 Новини про коронавірус 14 квітня: ринки знову закривають, на літо не радять планувати мандрівки
      Новини України 7821
      сьогодні , 21:09 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
      Смартфони 17807
      сьогодні , 15:30 Коломойський серйозно прорахувався зі законом про банки
      Фінансова грамотність 7676
      сьогодні , 16:23 Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг
      Новини України 14046
      сьогодні , 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
      Традиції 18907
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:35 Бюджет з дірою у 300 мільярдів: де Україна візьме гроші
      Антон Голобородько
      сьогодні , 18:20 Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину
      Світлана Попова