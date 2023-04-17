Инцидент произошел на Пасху, 16 апреля. В 19:40 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя села Белое бывшего Владимирецкого района.
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Двум мужчинам удалось спастись
Мужчина рассказал, что стал свидетелем, как автомобиль уехал в водоем.
Правоохранители на месте происшествия выяснили, что четверо молодых людей отдыхали у озера и употребляли алкогольные напитки в автомобиле.
Около 19 часов 22-летний житель села Млынок, водитель BMW X5, по неустановленным пока причинам начал ехать, в результате чего внедорожник утонул. Двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье, удалось выбраться.
К сожалению, вождь и 21-летний односельчанин погибли.
17 апреля водолазы достали затонувший автомобиль и погибших молодых людей из водоема. Глубина озера в этом месте составляет ориентировочно 10 метров.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают все происшествия.
Масштабные подтопления
Недавно спасатели сообщили о масштабных подтоплениях в трех областях Украины. Речь идет о Волынской, Ровенской и Черкасской.
Известно, что в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10500 гектаров сельхозугодий.
С начала работ спасателям удалось:
- подвезти для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 230 кг пищи;
- перевезти через водные препятствия более 1 тысячи человек;
- откачать около 10 тысяч кубических метров воды из 74 домохозяйств.