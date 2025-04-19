Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что означало заявление о "пасхальном перемирии"

Владимир Путин заявил, что он якобы "всегда был готов" к соглашению о прекращении войны, и поблагодарил Дональда Трампа и другие страны за их усилия, направленные на установление долговременного мира.

В то же время Украина неоднократно предупреждала, что предложениям России о прекращении огня нельзя доверять.

Аналитики отметили, что предложение о кратковременном перемирии стало легкой дипломатической победой для Путина, попыткой помешать США отказаться от участия в переговорах и способом подать себя как лидера, который больше всего стремится к миру,

– говорится в материале WSJ.

По словам журналистов, заявление Путина может свидетельствовать о том, что он готов отойти от своей предыдущей позиции – сначала решить так называемые "коренные причины" войны, а уже потом соглашаться на прекращение боевых действий.

Если это будет сделано на очень короткий срок, то он ничем не рискует, зато это играет ему на руку – как человеку, который якобы искренне стремится к миру,

– пояснила старшая научная сотрудница Центра Карнеги Татьяна Становая.

Напомним, с шести вечера 19 апреля Владимир Путин приказал своим военным прекратить боевые действия в Украине на 30 часов. Однако, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, на фронте не наблюдается никакого прекращения огня.