Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады Иван Петричак, отметив, что противник продолжал обстрелы и не оставлял попытки штурмовать позиции ВСУ. Зато затишье все же помогло оккупантам наладить некоторые процессы.

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Что на самом деле дало "перемирие" россиянам

По словам пресс-офицера 24 отдельной механизированной бригады, Украина понимает, с кем имеет дело и знает, что Россия не сдержит своих обещаний. Очевидно, что это произошло и на "пасхальное перемирие".

Только за одни сутки в зоне ответственности 24 ОМБр со стороны россиян было 32 обстрела из артиллерии, реактивной системы залпового огня ТОС "Сонцепёк" и дронов. Более того, россияне продолжали штурмовые действия, но, к счастью, неудачные.

Однако кое-что им удалось. Это затишье оккупанты использовали для налаживания логистики, они проводили ротации, вывозили раненых и подвозили боеприпасы. Это не была попытка перемирия, оккупанты не отказываются от своих планов,

– подчеркнул Петричак.

Кстати, командир 1-го механизированного батальона 153-й отдельной механизированной бригады Вадим Негробов также отметил, что Пасха на фронте не отличалась от всех других дней на фронте. Противник осуществлял комплексное огневое поражение по позициям украинских военных и по ближайшему тылу.

Напомним, что в полночь 21 апреля минобороны страны-агрессора объявило о завершении "пасхального перемирия" и продолжении так называемой "СВО". Кроме того, оно насчитало 4 900 нарушений "пасхального перемирия" со стороны ВСУ.