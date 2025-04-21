Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. К тому же агрессор обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня.

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"Пасхальное перемирие" завершено

Российские власти утверждают, что в зоне боевых действий с 18:00 субботы, 19 апреля, до 00:00 понедельника, 21 апреля, их вооруженные силы якобы строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

В то же время там продолжают обвинять Украину – вражеское минобороны якобы насчитало 4 900 нарушений "пасхального перемирия" со стороны ВСУ.

Однако оккупанты признают, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий по всей линии фронта существенно снизилась.

К слову, Владимир Зеленский заявил о 2 935 нарушениях режима тишины Россией. По словам президента, на фронте произошло 96 штурмовых действий агрессора, 1 882 обстрелы украинских позиций, в частности 812 – из тяжелого вооружения.