Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. До того ж агресор звинуватив Україну в порушенні режиму припинення вогню.

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Російська влада стверджує, що в зоні бойових дій з 18:00 суботи, 19 квітня, до 00:00 понеділка, 21 квітня, її збройні сили буцімто суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях.

Водночас там продовжують звинувачувати Україну – вороже міноборони нібито нарахувало 4 900 порушень "великоднього перемир'я" з боку ЗСУ.

Проте окупанти визнають, що в денний час інтенсивність ведення вогню та бойових дій по всій лінії фронту суттєво знизилася.

До слова, Володимир Зеленський заявив про 2 935 порушень режиму тиші Росією. За словами президента, на фронті відбулося 96 штурмових дій агресора, 1 882 обстріли українських позицій, зокрема 812 – з важкого озброєння.