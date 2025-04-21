Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Постернак, отметив, что никакого значительного прекращения огня не было. "Пасхальное перемирие" оказалось временной ограниченной мерой. И интересно увидеть, что будет дальше делать Россия.

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Почему Путин объявил так называемое "перемирие"

Как отметил Постернак, российский диктатор Путин рассчитывал на три результата в результате "пасхального перемирия". Прежде всего речь идет о геополитическом эффекте. Ему нужно было создать впечатление, что Россия соглашается на мирную инициативу Трампа и готова идти на компромиссы. Ведь в последнее время риторика от администрации США стала несколько жестче в отношении России.

Другой эффект – психологический. Диктатор хотел показать, что якобы именно он держит инициативу в войне. И так же может держать инициативу в мирных переговорах.

Он хотел показать, что вроде бы от его воли все зависит. Захочет – то будет перемирие. Он показывает, что его трудно уговорить. Поэтому Трамп должен постараться, чтобы достичь мира. А он это может сделать за счет интересов Украины. Это чисто психологическая игра,

– сказал Постернак.

Третий эффект – военный. В течение 30-часового перемирия оккупанты усиливали укрепления и накапливались в серой зоне для продолжения атак. Параллельно на наиболее важных для россиян направлениях продолжались атаки.

Это временное перемирие стало своеобразным тестом. Россия увидела, что может его нарушать. И ей ничего за это не будет.

Россия может в будущем легко согласиться даже на 30-дневное перемирие. Это может произойти на этой неделе в Лондоне позже. Ключевой вопрос перемирия – система контроля, верификации и мониторинга нарушений,

– подчеркнул Постернак.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Россия 2935 раз нарушила "пасхальное перемирие". Больше всего обстрелов и атак зафиксировали на Покровском направлении.