Паспорт гражданина Украины стал большой гордостью каждого гражданина. Его захотели получить даже те, у кого раньше вообще не было документов.

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Мужчина без документов

Миграционная служба Тернопольской области сообщила о крайне курьезном случае. К ним обратился мужчина, который 25 лет жил без документов. Речь идет не только о паспорте – у него вообще не было ничего, что удостоверяло бы его личность.

Впервые принято заявление об оформлении вида на временное проживание от лица, признанного лицом без гражданства,

– говорится в сообщении миграционной службы.

ГМС провела ряд проверок, которые позволили принять решение о предоставлении мужчине вида на жительство, которое в перспективе позволит ему приобрести украинское гражданство.

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