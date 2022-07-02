Паспорт громадянина України став неабиякою гордістю кожного громадянина. Його захотіли отримати навіть ті, хто раніше взагалі не мав документів.
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Чоловік без документів
Міграційна служба Тернопільської області повідомила про вкрай курйозний випадок. До них звернувся чоловік, який 25 років жив без документів. Йдеться не лише про паспорт – у нього взагалі не було нічого, щоб посвідчувало його особу.
Вперше прийнято заяву про оформлення посвідки на тимчасове проживання від особи, що визнана особою без громадянства,
– йдеться у повідомленні міграційної служби.
ДМС здійснила ряд перевірок, які дозволили прийняти рішення про надання чоловіку посвідки на проживання, яка в перспективі дозволить йому набути українське громадянство.
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