Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк представил законопроект. Он привел аргументы, почему нардепам нужно его принять.

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Говорится о законопроекте №3986. Согласно ему, паспорт-книжечка, оформленный до вступления документа в силу, будет действительным до окончания срока его действия.

Справка. Инициатор законопроекта – премьер-министр Денис Шмыгаль. Главным комитетом выступает комитет по вопросам правовой политики.

Почему паспорта-книжечки хотят вывести из обращения

Чиновник обратил внимание, в частности, на существование коллизии между старыми нормативно-правовыми актами. А также отметил, что заканчиваются бланки бумажных паспортов.

Мы уже выдали более 6 миллионов пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013–2014 годах,

– подчеркнул Соколюк.

То есть, подчеркнул он, скоро просто не будет что выдавать. Кроме этого, на протяжении последних лет фиксировали немало случаев подделок паспортов-книжечек.

"Законопроект предусматривает, что книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Отменена будет только выдача новых. Те, кому исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты", – добавил он.

Замечания от народных избранников

При обсуждении парламентарии высказали ряд замечаний к отдельным положениям законопроекта. Например, по оплате за получение нового паспорта.

Кроме этого, нардепы критиковали и сужение приватности. Ведь в ID-карту предлагают внести дополнительную персональную информацию, в частности – о группе крови.