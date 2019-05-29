Паспортная афера Путина

В апреле Владмира Путин упросил получение российских паспортов жителями оккупированных территорий на Донбассе. Часть экспертов тогда говорила, что вот сейчас начнется массовая раздача гражданства РФ, потом территория будет аннексирована, а следом будет запущена новая, еще более жуткая фаза войны.

Паспорта-призраки

Я же говорил, что такую ​​теорию исключать, конечно, нельзя. Но есть и варианты что, например, Москва пытается навязать передачу Украине ОРДЛО на своих условиях. Для этого ей надо будет вывезти оттуда своих боевиков и коллаборантов. С украинскими паспортами эти люди жить не могут, а бумажки по названию "паспорт ДЛНР" в мире никто не признает.

Читайте также: Выборы будущего Европейского Союза

Вот поэтому им надо раздать российские документы. Подчеркну: не всем местным жителям, а только им. Собственно, в указе Путина был специальный пункт: российские паспорта давать только в обмен на сепаратистские.



Владимир Путин

Но все равно многие полагали, что процесс паспортизации станет быстрым и массовым: просто сепаратисты сначала будут давать всем желающим свои бумаги, а те уже станут менять их на российские. Тем более, что в соседних регионах самой России тут же были созданы пункты выдачи российских паспортов.

Мне вся эта история с самого начала показалась блефом. Причин несколько:

• Во-первых, россиянам самим недавно повысили пенсионный возраст. Им сейчас точно не нужны еще несколько миллионов украинских пенсионеров.

• Во-вторых, Москва никогда не хотела аннексировать Донбасс. Ни территория, ни ее жители ей даром не нужны. Для Путина важно иметь рычаг давления на Киев внутри Украины, а не внутри России.

• В-третьих, массово раздав паспорта Россия фактически признала бы свою ответственность за оккупацию, а она этого совсем не хочет делать. Ей это все хочется представить, как конфликт между украинцами, а не между украинцами и россиянами. Этого она как раз вообще не хочет.

Есть и куча других причин поменьше, по которым Путину вовсе не так уж и выгодно сделать несколько миллионов украинцев россиянами. В конце концов, у многих из них куча оружия – вплоть до гаубиц и танков. Такие люди ему не нужны.

Как Россия выдает паспорта жителям Донбасса?

И вот потихоньку выясняется, что российские паспорта никто пока не выдает и не получает. Журналисты "Новой газеты" съездили туда и узнали, что на российской стороне границы пункты выдачи паспортов наглухо закрыты, там никто не работает. В Донецке и Луганске перед паспортными столами стоят космические очереди, в которых оболваненное местное население хочет получить паспорта "ДНР" и "ЛНР", а потом с ними уже получить российские документы.

Читайте также: Сделка Путина и Трампа

На самом деле, очереди двигаются по несколько человек в день. Для обслуживания всех жителей ОРДЛО такими темпами понадобятся столетия. Более того, потом еще надо отстоять такую же очередь еще и для подачи документов на российский паспорт.Из-за этого пока никто никаких паспортов там не получает.

Оккупанты сделали процесс максимально долгим и неудобным, чтобы люди даже и не думали менять документы. Но самое смешное, что те, кто получат сначала сепаратистские, а потом российские документы, станут для Украины преступниками. Они потеряют право на украинские выплаты и не получат права на российские.

Чтобы, скажем, получать российскую пенсию, им надо прописаться и жить на территории России. Конечно же, власти РФ сделают это почти невозможным, чтобы им ничего не платить. А тех, кто будет пытаться обойти закон, сами россияне начнут сажать – у них есть статья за подлог документов.



На российской стороне границы пункты выдачи паспортов закрыты

Таким образом, жители ОРДЛО, которые ввяжутся в эту историю, похоже, станут преступниками для Украины и почти точно – для России. Украинских денег их после этого, видимо, лишат, да и российских, конечно же не дадут. Российское государство даже своих граждан постоянно и жестоко обманывает. Украинских там и вовсе за людей считать не будут. У них последнее отберут и взамен ничего не дадут.

В общем, я заранее очень сочувствую тем, кто решил поверить Владимиру Путину в Донецке и Луганске. Их ждет очень плохое будущее. Единственным спасением для этих людей может стать оформление какой-то сделки между Россией и Украиной по Донбассу. Но это пока выглядит очень маловероятно.

Россияне до последнего момента требовали, чтобы Украину в Москве представлял кум Путина – Виктор Медведчук. Однако Владимир Зеленский отстранил его от этой задачи, поэтому непонятно, начнутся ли вообще какие-то переговоры. Но в любом случае можно сказать, что сейчас ситуация приближается к переломной точке. Российский блеф с паспортами не удался, поэтому позиции Украины в этом противостоянии выглядят довольно неплохо.

Сказочный Путин

Россия в последнее время бьет все рекорды по количеству адских и безумных историй. Но последняя по времени мне кажется еще и забавной.

Совсем недавно я тут рассказывал о россиянине, которого осудили по новой статье о запрете оскорбления власти. Он написал на своей странице "Вконтакте": "Путин – сказочный дол***", за что был оштрафован на рублевый эквивалент 12 тысяч гривен.



Юрий Картыжев

Осужденный этот – Юрий Картыжев – опять же в сети объявил, что его вердикт не устраивает, и он его будет обжаловать. Этот пост он сопроводил аудиозаписью приговора. На записи слышно, что судья, читая приговор, тоже называет Путина "сказочным дол***". Причем два раза.

Эту аудиозапись опубликовал у себя в Twitter и Леонид Волков – начальник системы штабов Алексея Навального. Смысл твита был юмористический: "Смотрите, какой капец: даже судья называет Путина сказочным!". Но Путину как-то не до смеха. Его явно уже начинает бесить, что все называют его именно этим, не очень приличным словосочетанием.

Волкова тоже привлекли к административной ответственности за оскорбление власти. Оказывается, публикация решения суда по делу об оскорблении Путина теперь тоже считается оскорблением Путина.

Но и это еще не все. Начальник Волкова – Алексей Навальный – регулярно выпускает новости о всяких российских делах. Ведущая новостей – Кира Ярмыш – прямо, без цензуры рассказала эту историю. Теперь, видимо, и ее могут оштрафовать.



Леонид Волков

Мне, однако, кажется, что рано или поздно российские власти все-таки перестанут использовать закон об оскорблении величества. В конце концов, еще недавно никто и знать не знал Юрия Картыжева и не интересовался его мнением о Путине.

Сейчас же об этом человеке знают даже иностранцы, а эпитет "сказочный долбоеб" в России приклеился к Путину точно так же, как и украинское "ху*ло".