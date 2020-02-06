Сколько украинцев летало самолетами в 2019 году: инфографика

За последние пять лет показатель пассажиропотока в аэропортах Украины – удвоился. В 2019 году положительный тренд роста этого показателя продолжился.

В 2018 году отрицательную динамику пассажиропотока показал только аэропорт Кривой Рог, а в 2019 году такую динамику показали аэропорты в:

Кривом Роге – -2,89%;

Виннице – -34,09%;

Ивано-Франковске – -7,11%;

Киеве, имени Сикорского – -6,91% (в 2018 году был одним из лидеров по наращиванию пассажиропотока).

Лучшие резултати показал аэропорт Николаев – +8767, 19%. Такая динамика потока людей в аэропорту обусловлена тем, что он возобновил свою работу в конце декабря 2018 года. Поэтому в 2019 году не было с чем сравнивать.

Так же, летом 2018-го года свою работу возобновил аэропорт Полтава, а весной 2019 – Ужгород:

Ужгород – +441,24%;

Полтава – +420,24%.



Пассажиропоток аэропортов по городам / Инфографика 24 канала

Общий показатель пассажиропотока всех аэропортов страны представлен оперативными данными Госавиаслужбы. ЦТС получил много цифр по региональным аэропортам от этих авиапредприятий. Есть некоторое несоответствие: на основании информации от региональных аэропортов, общее число пассажиропотока превосходит представленное Госавиаслужбой на 5 709 человек.