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      Сколько украинцев летало самолетами в 2019 году: инфографика

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      В 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины увеличился / 24tv.ua

      За последние пять лет показатель пассажиропотока в аэропортах Украины – удвоился. В 2019 году положительный тренд роста этого показателя продолжился.

      В 2018 году отрицательную динамику пассажиропотока показал только аэропорт Кривой Рог, а в 2019 году такую динамику показали аэропорты в:

      • Кривом Роге – -2,89%;
      • Виннице – -34,09%;
      • Ивано-Франковске – -7,11%;
      • Киеве, имени Сикорского – -6,91% (в 2018 году был одним из лидеров по наращиванию пассажиропотока).

      Лучшие резултати показал аэропорт Николаев – +8767, 19%. Такая динамика потока людей в аэропорту обусловлена тем, что он возобновил свою работу в конце декабря 2018 года. Поэтому в 2019 году не было с чем сравнивать.

      Так же, летом 2018-го года свою работу возобновил аэропорт Полтава, а весной 2019 – Ужгород:

      • Ужгород – +441,24%;
      • Полтава – +420,24%.

      ​Пассажиропоток аэропортов по городам Инфографика 24 канал
      Пассажиропоток аэропортов по городам / Инфографика 24 канала

      Общий показатель пассажиропотока всех аэропортов страны представлен оперативными данными Госавиаслужбы. ЦТС получил много цифр по региональным аэропортам от этих авиапредприятий. Есть некоторое несоответствие: на основании информации от региональных аэропортов, общее число пассажиропотока превосходит представленное Госавиаслужбой на 5 709 человек.

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      Теги: Новости Украины Публикации Инфографика
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