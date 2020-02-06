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      Скільки українців літало літаками у 2019 році: інфографіка

      280 Читать новость на русском
      У 2019 році пасажиропотік у аеропортах України збільшився / 24tv.ua

      За останні п’ять років показник пасажиропотоку в аеропортах Україні – подвоївся. У 2019 році позитивний тренд зростання цього показнику продовжився.

      У 2018 році негативну динаміку пасажиропотоку показав лише аеропорт Кривий Ріг, а у 2019 році таку динаміку показали аеропорти у:

      • Кривому Розі – -2,89%;
      • Вінниці – -34,09%;
      • Івано-Франківську – -7,11%;
      • Києві, імені Сікорського – -6,91% (у 2018 році був одним з лідерів із нарощування пасажиропотоку).

      Найкращі резултати показав аеропорт Миколаїв – +8767, 19%. Така динаміка потоку людей в аеропорту зумовлена тим, що він відновив свою роботу наприкінці грудня 2018 року. Тому у 2019 році не було з чим порівнювати.

      Так само, влітку 2018-го року свою роботу відновив аеропорт Полтава, а весною 2019 – Ужгород:

      • Ужгород – +441,24%;
      • Полтава – +420,24%.

      Пасажиропотік аеропортів по містах інфографіка 24 канал
      Пасажиропотік аеропортів по містах / Інфографіка 24 каналу

      Загальний показник пасажиропотоку всіх аеропортів країни представлений оперативними даними Державіаслужби. ЦТС отримав багато цифр по регіональних аеропортах від цих авіапідприємств. Є деяка невідповідність: на підставі інформації від регіональних аеропортів, загальне число пасажиропотоку перевершує представлене Державіаслужбою на 5709 людей.

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      Теги: Новини України Публікації Інфографіка
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