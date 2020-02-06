Скільки українців літало літаками у 2019 році: інфографіка

За останні п’ять років показник пасажиропотоку в аеропортах Україні – подвоївся. У 2019 році позитивний тренд зростання цього показнику продовжився.

У 2018 році негативну динаміку пасажиропотоку показав лише аеропорт Кривий Ріг, а у 2019 році таку динаміку показали аеропорти у:

Кривому Розі – -2,89%;

Вінниці – -34,09%;

Івано-Франківську – -7,11%;

Києві, імені Сікорського – -6,91% (у 2018 році був одним з лідерів із нарощування пасажиропотоку).

Найкращі резултати показав аеропорт Миколаїв – +8767, 19%. Така динаміка потоку людей в аеропорту зумовлена тим, що він відновив свою роботу наприкінці грудня 2018 року. Тому у 2019 році не було з чим порівнювати.

Так само, влітку 2018-го року свою роботу відновив аеропорт Полтава, а весною 2019 – Ужгород:

Ужгород – +441,24%;

Полтава – +420,24%.



Пасажиропотік аеропортів по містах / Інфографіка 24 каналу

Загальний показник пасажиропотоку всіх аеропортів країни представлений оперативними даними Державіаслужби. ЦТС отримав багато цифр по регіональних аеропортах від цих авіапідприємств. Є деяка невідповідність: на підставі інформації від регіональних аеропортів, загальне число пасажиропотоку перевершує представлене Державіаслужбою на 5709 людей.