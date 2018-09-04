Пассажиров больше – вагонов меньше: "Укрзализныця" обнародовала новые цифры

Летом 2018 "Укрзализныця" перевезла на 3% больше пассажиров, чем за тот же период 2017 года. В то же время количество пассажирских вагонов компании уменьшилась на 7%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Так, пассажиропоток вырос до 13,4 миллиона пассажиров. Такой рост в компании связывают с повышением эффективности использования подвижного состава.

Достичь таких результатов удалось благодаря повышению эффективности использования подвижного состава, а именно назначение дополнительных поездов в общем обороте с круглогодичными без задействования дополнительных составов, а также за счет использования вагонов-трансформеров с минимизацией простоев в пунктах формирования и оборота составов,

– сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Кравцов отметил, что в течение лета компания назначила 22 дополнительных поезда. "Укрзализныця" предлагала пассажирам 140 тысяч мест каждые сутки.

Вместе с тем, количество пассажирских вагонов летом 2018 уменьшилась с 3120 до 2900.

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила о планах снизить стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих по территории Украины.