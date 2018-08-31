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"Укрзализныця" снижает стоимость проезда в пассажирских поездах: подробности

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"Укрзализныця" снижает стоимость билетов: известна причина
"Укрзализныця" снижает стоимость билетов: известна причина / Фото из открытых источников

"Укрзализныця" снизит стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующие территорией Украины. С 1 сентября вступает в силу коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

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В "Укрзализныце" анонсировали снижение стоимости проезда в поездах дальнего следования. Известно, что на октябрь будет введено еще меньший коэффициент.

Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев – Львов в вагоне купе поезда № 141 стоит 347 гривен 92 копейки, а на следующую пятницу аналогичный билет будет стоить 333 гривны 92 копейки, в вагоне купе поезда № 29 Киев – Ужгород стоит 728 гривен 19 копеек, а будет стоить 696 гривен 39 копеек,
– объясняют в предприятии.

Отмечается, что коэффициент 1,02 будет действовать до конца месяца, после чего будет введено еще более низкий коэффициент – 0,93.

Добавим, что 20 апреля 2018 года Министерством инфраструктуры определено 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда. Также на цену билета влияет день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Коэффициенты стоимости проезда касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов.

Теги: Новости Украины Новости политики железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 канал
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