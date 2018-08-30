"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "поезд четырех столиц": цены

С 30 августа "Укрзализныця" открыла продажу билетов на "поезд четырех столиц", который из Киева будет курсировать до Минска, Вильнюса и Риги. Цены колеблются от 1640 до 4428 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов.

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Только открыли продажу билетов на поезд 4 столиц. Им уже с сентября можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу. Относительно цен: их пытались сделать максимально доступными,

– говорится в сообщении.

Так, стоимость билета в вагоне-купе из Киева в Ригу составляет 2219 гривен 11 копеек, в вагоне СВ – 4428 гривен 17 копеек.

За билет до Вильнюса пассажиру вагона-купе следует заплатить 1640 гривен 62 копейки, в вагоне СВ – 3271 гривну 78 копеек.

В Минск на "поезде четырех столиц" можно добраться в вагоне-купе за 1853 гривны 98 копеек, а в вагоне СВ – за 3574 гривны 69 копеек.

Известно, что новый поезд отправится в первый рейс с вокзала украинской столицы 28 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что из Киева "поезд четырех столиц" будет отправляться в 14:07, время в пути между конечными станциями маршрута займет 19 часов. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 11:10 и будет в пути 19,5 часов.