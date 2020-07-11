Российский пассажирский самолет зашел в воздушное пространство Украины, а именно над Донбассом. Масла в огонь подливает то, что судно совершало внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург. U6346 (SVR346). Говорится о самолете Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии".

Російський літак зайшов у повітряний простір над Донбасом: що відомо

Відомо, що літак летів через територію тимчасово окупованої Лугансько області, а потім рушив на Харківщину. Після цього борт увійшов у російський повітряний простір. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Схожий випадок 2019 року Вперше з 2015-го: Україна впустила у свій повітряний простір російський літак

Як показує схема польоту, поблизу Ростова-на-Дону літак повернув на захід і рушив через Україну. Тут у районі тимчасово окупованих російськими військами міст Брянка та Кадіївка вирівняв курс і далі вже рухався на північ.

Що про інцидент кажуть офіційні українські служби

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, політ над українською територією неможливо було б зробити без дозволу відповідних офіційних структур України.

"Для них, схоже, війна за суверенітет цієї країни", – підкреслив він.

Наразі в Міністерстві оборони та в Украерорусі подію ніяк не прокоментували. У Державній прикордонній службі, зі свого боку, зазначили, що такі випадки не входять в зону відповідальності відомства.