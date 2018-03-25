Пассажирский самолет Boeing 787-9 совершил уникальный полет

Впервые в истории пассажирский самолет Boeing 787-9 совершил перелет из Австралии в Великобританию без всякой пересадки. Маршрут имел длину 14,498 километров и это расстояние самолет преодолел за 17 часов.

Об этом сообщает Громадске со ссылкой на ВВС.

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24 марта самолет Boeing 787-9 вылетел из австралийского города Перт и совершил посадку в лондонском аэропорту Хитроу утром в воскресенье, 25 марта.

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️



Look at how it compares to the original ‘kangaroo route’ #5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G — BBC Radio 5 live (@bbc5live) 24 березня 2018 р.

Отмечается, что судно Boeing 787-9 Dreamliner вдвое лучше экономит топливо, чем обычный Boeing 747. Благодаря этому команде удалось преодолеть такое расстояние без остановок.

В самолете было более 200 пассажиров и 16 членов экипажа.

"Очень классно не делать остановки и пересадки. 17 часов полета были очень комфортными", — прокомментировал полет один из пассажиров.

"Это прекрасно! Лучший полет, который когда-либо у меня был! Мы чувствуем себя свежими, как маргаритки", — сказал другой пассажир.

Некоторые пассажиры согласились поделиться данными про их сон и активность во время перелета с исследователями Сиднейского университета. Они носили специальные мониторы и устройства, также записывали данные об их психическом состоянии, питании и уровне гидратации.