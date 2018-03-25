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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пасажирський літак Boeing 787-9 здійснив унікальний політ

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Boeing 787-9
Boeing 787-9 / airliners.net

Уперше в історії пасажирський літак Boeing 787-9 здійснив переліт з Австралії до Великобританії без жодної пересадки. Маршрут мав довжину 14,498 кілометрів і цю відстань літак подолав за 17 годин.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на ВВС.

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24 березня літак Boeing 787-9 вилетів з австралійського міста Перт і здійснив посадку в лондонському аеропорту Хітроу вранці в неділю, 25 березня.

Зазначається, що судно Boeing 787-9 Dreamliner удвічі краще економить паливо, аніж звичайний Boeing 747. Завдяки цьому команді вдалося подолати таку відстань без зупинок.

У літаку було понад 200 пасажирів та 16 членів екіпажу.

"Дуже чудово не робити зупинки та пересадки. 17 годин польоту були дуже комфортними", — прокоментував політ один з пасажирів.

"Це прекрасно! Найкращий політ, який колись у мене був! Ми відчуваємо себе свіжими, наче маргаритки", — сказав інший пасажир.

Деякі пасажири погодились поділитися даними про їхній сон та активність під час перельоту з дослідниками Сіднейського університету. Вони носили спеціальні монітори та пристрої, які також записували дані про їхній психічний стан, харчування та рівні гідратації.

Теги: Великобританія авіація Австралія
Джерело: 24 Канал
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