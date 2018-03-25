Пасажирський літак Boeing 787-9 здійснив унікальний політ

Уперше в історії пасажирський літак Boeing 787-9 здійснив переліт з Австралії до Великобританії без жодної пересадки. Маршрут мав довжину 14,498 кілометрів і цю відстань літак подолав за 17 годин.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на ВВС.

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24 березня літак Boeing 787-9 вилетів з австралійського міста Перт і здійснив посадку в лондонському аеропорту Хітроу вранці в неділю, 25 березня.

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️



Look at how it compares to the original ‘kangaroo route’ #5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G — BBC Radio 5 live (@bbc5live) 24 березня 2018 р.

Зазначається, що судно Boeing 787-9 Dreamliner удвічі краще економить паливо, аніж звичайний Boeing 747. Завдяки цьому команді вдалося подолати таку відстань без зупинок.

У літаку було понад 200 пасажирів та 16 членів екіпажу.

"Дуже чудово не робити зупинки та пересадки. 17 годин польоту були дуже комфортними", — прокоментував політ один з пасажирів.

"Це прекрасно! Найкращий політ, який колись у мене був! Ми відчуваємо себе свіжими, наче маргаритки", — сказав інший пасажир.

Деякі пасажири погодились поділитися даними про їхній сон та активність під час перельоту з дослідниками Сіднейського університету. Вони носили спеціальні монітори та пристрої, які також записували дані про їхній психічний стан, харчування та рівні гідратації.