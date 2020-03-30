Пассажиры рейса "Доха-Киев" таки согласились покинуть самолет: что известно
Эвакуированные из Катара украинцы, которые прибыли в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, все же согласились покинуть самолет. Их привезли в Киев. В то же время люди отказываются от обязательной двухнедельной обсервации в гостиницах.
Несколько часов назад там оставалось около 50 человек, которые отказывались. Но потом их количество уменьшилось до 30, а сейчас все согласились покинуть самолет и приехать в Киев.
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В то же время пока люди стоят у автобусов и не заходят в отель. В автобусе есть вода, но туалета и еды нет.
Они по-прежнему отказываются проходить принудительную обсервацию, а сам отель находится в окружении полиции и нацгвардейцев.
Что известно о возмущении людей со спецрейсов из Катара
Ночью, 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Дохи, Катар. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений).
Примерно 50 человек еще находились в самолетах, и категорически отказывались от обсервации.
Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в гостиницах.
Обратите внимание! Сегодня госпредприятие Минобороны Украины "Отель Казацкий" разместил 100 человек, прибывших рейсами из Дохи.
Что известно об обсервации украинцев, которые возвращаются спецрейсами
- Ранее правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Каждую локацию для их обязательной обсервации готовят в соответствии с требованиями МЗ.
- МИД Украины и президент Зеленский неоднократно – и даже в видеообращении 29 марта – говорили о том, что эвакуированные из-за границы в Украину люди должны пересидеть в изоляции 14 дней.
- Однако действительно о решении правительства об "обязательности соблюдения режима наблюдения" министр Криклий рассказал в телеграм-канале только вечером 29 марта.
Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала
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