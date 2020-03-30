17:38
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Пассажиры рейса "Доха-Киев" таки согласились покинуть самолет: что известно

      - Читати новину українською
      Українці зі спецрейсу з Катару відмовляються від обсервації у готелі / Громадське

      Эвакуированные из Катара украинцы, которые прибыли в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, все же согласились покинуть самолет. Их привезли в Киев. В то же время люди отказываются от обязательной двухнедельной обсервации в гостиницах.

      Несколько часов назад там оставалось около 50 человек, которые отказывались. Но потом их количество уменьшилось до 30, а сейчас все согласились покинуть самолет и приехать в Киев.

      К теме Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого сдали нервы из-за слухов об обсервации

      В то же время пока люди стоят у автобусов и не заходят в отель. В автобусе есть вода, но туалета и еды нет.

      Они по-прежнему отказываются проходить принудительную обсервацию, а сам отель находится в окружении полиции и нацгвардейцев.

      Что известно о возмущении людей со спецрейсов из Катара

      Ночью, 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Дохи, Катар. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений).

      Примерно 50 человек еще находились в самолетах, и категорически отказывались от обсервации.

      Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в гостиницах.

      Обратите внимание! Сегодня госпредприятие Минобороны Украины "Отель Казацкий" разместил 100 человек, прибывших рейсами из Дохи.

      Что известно об обсервации украинцев, которые возвращаются спецрейсами

      • Ранее правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Каждую локацию для их обязательной обсервации готовят в соответствии с требованиями МЗ.
      • МИД Украины и президент Зеленский неоднократно – и даже в видеообращении 29 марта – говорили о том, что эвакуированные из-за границы в Украину люди должны пересидеть в изоляции 14 дней.
      • Однако действительно о решении правительства об "обязательности соблюдения режима наблюдения" министр Криклий рассказал в телеграм-канале только вечером 29 марта.

      самоізоляція
      Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Украинские туристы застряли за рубежом Новости Киева Эвакуация украинцев
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 89101
      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 143131
      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 17681
      сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
      Новини України 25311
      сегодня , 16:45 Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители
      Новини України 13095
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 124814
      сегодня , 13:44 Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19
      Новини світу 5093
      сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
      Новини України 26908
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:35 Коронавирус - стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 16:39 Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 16:07 Сотрудничество с МВФ или "Коломовирус": что выберет Украина
      Сергій Фурса
      Залиште відгук