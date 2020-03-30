Пассажиры рейса "Доха-Киев" таки согласились покинуть самолет: что известно

Эвакуированные из Катара украинцы, которые прибыли в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, все же согласились покинуть самолет. Их привезли в Киев. В то же время люди отказываются от обязательной двухнедельной обсервации в гостиницах.

Несколько часов назад там оставалось около 50 человек, которые отказывались. Но потом их количество уменьшилось до 30, а сейчас все согласились покинуть самолет и приехать в Киев.

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В то же время пока люди стоят у автобусов и не заходят в отель. В автобусе есть вода, но туалета и еды нет.

Они по-прежнему отказываются проходить принудительную обсервацию, а сам отель находится в окружении полиции и нацгвардейцев.

«Ми розуміємо всю складність ситуації, яка склалася у світі та готові підписати документ про добровільну самоізоляцію» — евакуйовані з Дохи українці, які відмовляються від примусової обсервації pic.twitter.com/BvhpkaiSdL — hromadske (@HromadskeUA) March 30, 2020

Что известно о возмущении людей со спецрейсов из Катара

Ночью, 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Дохи, Катар. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений).

Примерно 50 человек еще находились в самолетах, и категорически отказывались от обсервации.

Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в гостиницах.

Обратите внимание! Сегодня госпредприятие Минобороны Украины "Отель Казацкий" разместил 100 человек, прибывших рейсами из Дохи.

Что известно об обсервации украинцев, которые возвращаются спецрейсами

Ранее правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Каждую локацию для их обязательной обсервации готовят в соответствии с требованиями МЗ.

МИД Украины и президент Зеленский неоднократно – и даже в видеообращении 29 марта – говорили о том, что эвакуированные из-за границы в Украину люди должны пересидеть в изоляции 14 дней.

Однако действительно о решении правительства об "обязательности соблюдения режима наблюдения" министр Криклий рассказал в телеграм-канале только вечером 29 марта.



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