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      Пассажиры родились в рубашке: в результате ДТП на Киевщине перевернулось авто

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      Пассажиры родились в рубашке: в результате ДТП на Киевщине перевернулось авто
      Пассажиры родились в рубашке: в результате ДТП на Киевщине перевернулось авто / Патрульная полиция Киева

      От трагических последствий при ДТП целую семью спасли элементарные средства пассивной безопасности. От летального исхода пассажиров спасли ремни безопасности. К счастью, серьезных травм никто не получил.

      Происшествие случилось сегодня около 2 часов ночи на 45 км автодороги "Киев-Харьков". Водитель, управляя Opel Omega, не учел дорожные обстоятельства, превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся.

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      Целая семья: отец, мать, и двое детей 3,5 года и 6 месяцев родились в "рубашке". Дети были в автокреслах, а взрослые пристегнуты ремнями безопасности. Именно эти элементарные средства пассивной безопасности их спасли.

      Внаслідок ДТП авто вилетіло на узбіччя та перекинулось
      Вследствие ДТП авто вылетело на обочину и перевернулось

      На месте ДТП полицейские составили административный протокол по статье 124 – нарушение правил дорожного движения, что привело к совершению ДТП.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
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