Пасажири народились у сорочці: внаслідок ДТП на Київщині перекинулось авто

Від трагічних наслідків під час ДТП цілу родину врятували елементарні засоби пасивної безпеки. Від летального наслідку пасажирів врятували паски безпеки. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав.

Подія трапилася сьогодні близько 2 години ночі на 45 км автодороги "Київ-Харків". Водій, керуючи Opel Omega, не врахував дорожні обставини, перевищив безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням, злетів на узбіччя й перекинувся.

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Ціла родина: батько, мати, та двоє дітей 3,5 роки та 6 місяців народилися в "сорочці". Діти були в автокріслах, а дорослі пристебнуті пасками безпеки. Саме ці елементарні засоби пасивної безпеки їх врятували.



Внаслідок ДТП авто вилетіло на узбіччя та перекинулось

На місці ДТП поліцейські склали нього адміністративний протокол за статею 124 – порушення правил дорожнього руху, що призвело до скоєння ДТП.

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