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      Пассивное курение: как табачный дым "убивает" здоровье людей

      Інститут просвіти 60 Читати новину українською

      Быть пассивным курильщиком – это все равно, что добровольно посещать радиоактивную зону. Именно поэтому людям, которые не курят, медики советуют обходить курильщиков десятой дорогой.

      Ежегодно от табачного дыма умирает более 100 тысяч украинцев, из них более 10% – пассивные курильщики.

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      Табачный дым – это более четырех тысяч химических веществ, 300 из них являются биологическими ядами, а еще 40 – такими, которые вызывают рак.

      куріння
      От табачного дыма умирает более 100 тысяч украинцев

      Около 80% табачного дыма невозможно почувствовать обонянием и увидеть, поэтому его опасность часто недооценивают. Даже, если проветрить накуренное помещение, то опасные соединения не исчезают. Они оседают на мебели и стенах, а еще часами сохраняются в воздухе. С этим не может справиться ни одна мощная вентиляционная система.

      https://media.giphy.com/media/izPgZoHmqjc3e/giphy.gif

      Специалисты сравнивают восьмичасовое пребывание в закрытом прокуренном помещении с пятью выкуренными сигаретами. Пассивное курение не только ухудшает память, но и снижает иммунитет. В 3% случаев приводит к раку легких. Но больше всего вредит детям и беременным женщинам.

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      Астма, аллергия, частые бронхиты, пневмония, заболевание среднего уха и внезапная смерть младенцев – это не полный перечень последствий пассивного курения.

      Как избегать табачного дыма?

      • Не бойтесь сделать замечание курильщикам, скажем, на остановке или таксисту, который по вас приехал. Курение в общественных местах запрещено. Уже шесть лет ваше право на чистый воздух защищено законом.

      • Вызывайте администратора, если курят в кафе.

      • Требуйте, чтобы в школах и детсадах персонал не курил во дворе.

      • Наклейте в лифте или в подъезде знак "Курить запрещено".

      * Сразу стирайте одежду пропитанную табачным дымом.

      blog_ava
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      Теги: Інститут просвіти Здоровье Табак
      Источник: 24 канал
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