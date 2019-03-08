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      Пасивне куріння: як тютюновий дим "вбиває" здоров'я людей

      Інститут просвіти 114 Читать новость на русском

      Бути пасивним курцем – це все одно, що добровільно відвідувати радіоактивну зону. Саме тому людям, які не курять, медики радять обходити курців десятою дорогою.

      Щороку від тютюнового диму помирає понад 100 тисяч українців, з них понад 10% – пасивні курці.

      Читайте також: Навіть куріння кількох сигарет на тиждень суттєво збільшує ризик передчасної смерті

      Тютюновий дим – це понад чотири тисячі хімічних речовин, 300 з них є біологічними отрутами, а ще 40 – такими, які викликають рак.

      куріння
      Від тютюнового диму помирає понад 100 тисяч українців

      Близько 80% тютюнового диму неможливо відчути нюхом та побачити, тому його небезпеку часто недооцінюють. Навіть, якщо провітрити накурене приміщення, то небезпечні сполуки не зникають. Вони осідають на меблях і стінах, а ще годинами зберігаються у повітрі. З цим не може впоратись жодна найпотужніша вентиляційна система.

      https://media.giphy.com/media/izPgZoHmqjc3e/giphy.gif

      Фахівці порівнюють восьмигодинне перебування в закритому прокуреному приміщенні з п'ятьма викуреними сигаретами. Пасивне куріння не лише погіршує пам'ять, але й знижує імунітет. У 3% випадків ще й призводить до раку легень. Та найбільше шкодить дітям та вагітним жінкам.

      Читайте також: Як жінкам кинути курити: вчені назвали ефективний спосіб

      Астма, алергія, часті бронхіти, пневмонія, захворювання середнього вуха та раптова смерть немовлят – це не повний перелік наслідків пасивного куріння.

      Як уникати тютюнового диму?

      • Не бійтеся зробити зауваження курцям, скажімо, на зупинці чи таксисту, який по вас приїхав. Куріння у громадських місцях заборонене. Вже шість років ваше право на чисте повітря захищене законом.

      • Викликайте адміністратора, якщо палять у кафе.

      • Вимагайте, аби у школах та дитсадках персонал не курив на подвір’ї.

      • Наклейте в ліфті або у під’їзді знак "Курити заборонено".

      • Відразу періть одяг просочений тютюновим димом.

      blog_ava
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      Теги: Інститут просвіти Здоров'я Тютюн
      Джерело: 24 канал
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