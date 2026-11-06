Патриарх Иерусалима назвал Россию и Украину "братьями" и выразил Путину свое "восхищение"

Об этом сообщили российские пропагандистские агентства РБК и ТАСС по итогам встречи.

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Что сказал Феофил III на встрече с Путиным?

Путин наградил Феофила III орденом Дружбы. Награду патриарх получил за вклад в развитие сотрудничества и духовных связей с Россией.

Во время встречи Феофил III также предложил помочь наладить диалог между Украиной и Россией. Он назвал это возможностью достичь мира между "братьями", исповедующими общую веру.

В то же время патриарх охарактеризовал войну как "ситуацию, которая продолжается вдоль западной границы России".

Кроме того, владыка не скрывал своего восхищения Путиным.

"Честно говоря, мы вами восхищаемся, и я лично молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь просветил вас и вдохновил на решение всех задач, стоящих перед вами", – такими словами патриарх обратился к российскому диктатору.

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Ранее, летом 2026 года, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп считал Феофила III возможным посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

По данным израильского издания " Ynet ", патриарх мог бы стать приемлемой фигурой для обеих сторон благодаря своему положению в православном мире и опыту участия в дипломатических встречах.

В Times of Israel отметили, что Кремль использует Феофила III для усиления своего влияния за рубежом, а сам патриарх зависит от российского финансирования.

По данным издания, России нужны местные религиозные деятели, которые помогают ей налаживать связи с духовенством, общественностью, дипломатами и потенциальными союзниками.

Также журналисты напомнили, что с 2022 года Феофил неоднократно выступал в защиту позиций РПЦ в Украине и других странах.

Издание утверждает, что Россия финансирует проекты патриарха. Сам Феофил ранее публично упоминал о такой помощи.

Кроме того, очевидцы рассказывали о передаче представителями российского посольства значительных сумм денег на нужды Иерусалимского патриархата.