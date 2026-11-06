Патріарх Єрусалиму назвав Росію та Україну "братами" і висловив Путіну свій "захват"

Про це повідомили російські пропагандистські агентства РБК та ТАСС за підсумками зустрічі.

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Що сказав Феофіл III на зустрічі з Путіним?

Путін нагородив Феофіла III орденом Дружби. Нагороду патріарх отримав за внесок у розвиток співпраці та духовних зв'язків із Росією.

Під час зустрічі Феофіл III також запропонував допомогти налагодити діалог між Україною та Росією. Він назвав це можливістю досягти миру між "братами", які сповідують спільну віру.

Водночас війну патріарх описав як "ситуацію, що триває вздовж західного кордону Росії".

Також владика не приховував свого захоплення Путіним.

"Чесно кажучи, ми вами захоплюємося, і я особисто молюся за ваше здоров'я, за те, щоб Господь вас просвітив і надихнув на вирішення всіх завдань, які стоять перед вами", – такими словами патріарх звернувся до російського диктатора.

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Раніше, влітку 2026 року, ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп розглядав Феофіла III як можливого посередника в переговорах між Києвом і Москвою.

За даними ізраїльського видання Ynet, патріарх міг би стати прийнятною фігурою для обох сторін завдяки своєму становищу в православному світі та досвіду участі в дипломатичних зустрічах.

У Times of Israel зазначили, що Кремль використовує Феофіла III для посилення свого впливу за кордоном, а сам патріарх залежить від російського фінансування.

За даними видання, Росії потрібні місцеві релігійні діячі, які допомагають їй налагоджувати зв'язки з духовенством, громадськістю, дипломатами та потенційними союзниками.

Також журналісти нагадали, що з 2022 року Феофіл неодноразово виступав на захист позицій РПЦ в Україні та інших країнах.

Видання стверджує, що Росія фінансує проєкти патріарха. Сам Феофіл раніше публічно згадував про таку допомогу.

Крім того, очевидці розповідали про передачу представниками російського посольства значних сум грошей на потреби Єрусалимського патріархату.