Соответствующее выступление главы РПЦ опубликовала пресс-служба Московского патриархата. Он также подчеркнул, что каждый приход "должен помогать тем, кто на линии огня", пишет 24 Канал.

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Очередной зашквар Патриарха РПЦ

"Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами езжайте, поддержите военнослужащие", – заявил патриарх.

В этой же речи глава РПЦ сравнил войну в Украине русско-французской войной в 1812 году, подчеркнув, что "едва ли не вся объединенная Европа попыталась завоевать Россию".

Сейчас он убежден, что "весь западный мир снова хочет захватить Россию".

По его словам, люди видят в Россию страну, которая является "примером верности традиционным ценностям, таким как семья, чувство долга, патриотизм". Также он добавил, что решительно выступившая против глобализации Россия пользуется "огромной симпатией многих людей, живущих на Западе".

Безумные заявления московского попа