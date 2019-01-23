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      Патриарх от народа и для народа, – Юлия Тимошенко по случаю юбилея Филарета

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      Юлия Тимошенко приняла участие в торжественной литургии во Владимирском соборе
      Юлия Тимошенко приняла участие в торжественной литургии во Владимирском соборе / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко приняла участие в торжественной литургии во Владимирском соборе, посвященной юбилею Патриарха Филарета, и имела честь лично поздравить Святейшего.

      "Святейшему Патриарху Филарету – 90 лет! Это целая эпоха. Целая история. И большая достойная честная жизнь. Путь достоинства и смирения Божьего, путь борьбы и путь победы", – написала лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook. Об этом говорится на сайте партии "Батькивщина".

      Юлия Тимошенко убеждена: Филарет – Патриарх не только по должности, решению церковных соборов, официальному званию, а по самой жизни, по миссии, мироощущению и чутью долга.

      "Патриарх от народа и для народа. Независимо от статуса и сана", – отметила она.

      Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула, что именно благодаря Филарету мы имеем сегодня Единую поместную Украинскую Церковь.

      "Прежде всего благодаря ему мы имеем Томос. Именно благодаря деятельности Святейшего Украинская церковь от самых истоков своих стала духовной основой Украинского государства. Патриарх Филарет – духовный лидер нации, и такие лидеры рождаются раз в столетие. Украине повезло", – убеждена Юлия Тимошенко.

      Она назвала Филарета тем светлым символом единения, который так нужен сегодняшней Украине!

      "Искренне поздравляю Вас, великий и мудрый Отче! Спасибо Вам! Спасибо за вашу борьбу, за Ваше мужество, за все те добрые и великие дела, сделанные Вами для нации, для страны, для Церкви. За то, что боролись, что не сломались, не сдались никаким шагом и никоим принципу в Украинском деле", – пожелала председатель партии Святейшему.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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